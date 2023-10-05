يمكن للعيوب الخطية الصغيرة أن تنتقل عبر المواد بشكل أسرع من الموجات الصوتية

اكتشف الباحثون مؤخرًا أن العيوب الخطية، المعروفة باسم الاضطرابات، يمكن أن تنتشر عبر المواد بسرعة أكبر من سرعة الموجات الصوتية. تعتبر الاضطرابات مسؤولة عن تزويد المعادن بالقوة وقابلية التشغيل، ولكنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى فشل كارثي في ​​المواد. يوفر هذا الاكتشاف الجديد نظرة ثاقبة للضرر الذي يمكن أن تسببه الاضطرابات في مختلف الظروف القاسية، مثل الزلازل أو حالات الضغط العالي في مواد درع الطائرات.

منذ ما يقرب من 60 عامًا، ظل العلماء يناقشون ما إذا كانت الاضطرابات يمكن أن تنتقل بسرعة أكبر من سرعة الصوت في المواد. وقد خلصت الدراسات السابقة إلى أنها لا تستطيع ذلك، لكن نماذج الكمبيوتر أشارت إلى أنها تستطيع ذلك إذا تم تسريعها في البداية إلى سرعات أعلى من الصوت. لقياس سرعة الاضطرابات، استخدم الباحثون التصوير الشعاعي للأشعة السينية لمراقبة انتشار الاضطرابات في الماس. ونشرت نتائج الدراسة في مجلة العلوم.

من المهم أن نفهم ما إذا كانت الاضطرابات فائقة السرعة يمكن أن تكسر سرعة حواجز الصوت في المواد الصلبة، لأنها تظهر سلوكيات مختلفة ويمكن أن تسبب أعطالًا غير متوقعة. وبدون قياسات دقيقة، يظل مدى الضرر الناجم عن الاضطرابات فائقة السرعة غير معروف. ويأمل الباحثون أن توفر هذه الدراسة فهمًا أفضل للفشل الكارثي في ​​المواد وتتحدى الافتراضات الحالية.

ولملاحظة سرعة الاضطرابات، أجرى فريق البحث تجارب باستخدام بلورات الماس الاصطناعية في ليزر SACLA للأشعة السينية الحرة في اليابان. تم اختيار الماس كمادة نظرًا لآلية تشوهه البسيطة مقارنة بالمعادن، مما يسهل تفسير نتائج التصوير بالأشعة السينية فائقة السرعة.

يلقي هذا البحث الرائد الضوء على القدرات والأضرار المحتملة الناجمة عن الاضطرابات في المواد. إنه يتحدى الافتراضات السابقة حول الحد الأقصى لمعدلات الفشل في المواد ويسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الاستكشاف في هذا المجال.

مصادر:

– مختبر المسرع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة

– جامعة أوساكا

– مجلة العلوم