توصلت الدراسة إلى أن الحشرات العصوية غير القادرة على الطيران يمكنها التغلب على العوائق الجغرافية من خلال تشتيت الطيور

تشير دراسة جديدة من جامعة كوبي إلى أن الحشرات العصوية غير القادرة على الطيران قادرة على التغلب على العقبات الجغرافية الشاسعة من خلال نثر الطيور لبيضها. وبينما أشارت التجارب المعملية السابقة إلى هذا الاحتمال، فإن التحليل الجيني للمجموعات الطبيعية في اليابان يدعم الآن هذه الفكرة.

يتم توزيع الحشرات العصية غير القادرة على الطيران عبر مسافات واسعة وميزات جغرافية من شأنها أن تعيق عادة توسع الحيوانات غير القادرة على الطيران. تم الافتراض بأن بيضها قد ينتشر عن طريق الطيور التي تتغذى على الإناث الحامل (الحوامل)، تمامًا كما تعتمد العديد من أنواع النباتات على الطيور في أكل بذورها وتوزيعها عبر أجهزتها الهضمية.

وركز الباحثون على رامولوس ميكادو، وهو نوع من الحشرات العصية الشائعة في اليابان، لاختبار هذه النظرية. وقاموا بتحليل أنماط العلاقة بين المجموعات السكانية المختلفة ووجدوا علاقة بين الاختلافات الجينية والمسافات الجغرافية. يشير هذا إلى أن بعض بيض الحشرات العصية قادر على البقاء على قيد الحياة في الجهاز الهضمي للطيور وينتشر لمسافات طويلة.

كشفت الدراسة، التي نُشرت في Proceedings of the Royal Society B، عن أمثلة لجينات وثيقة الصلة كانت مفصولة جغرافيًا بمئات الكيلومترات، وميزات جغرافية لا تستطيع الحشرات غير القادرة على الطيران التغلب عليها عادةً. يشير هذا إلى حدوث تشتت جيني سلبي لمسافات طويلة، حيث لا بد أن عددًا قليلاً من الحشرات غير القادرة على الطيران قد تم نقلها من مكان إلى آخر عن طريق الطيور التي تستهلك بيضها.

إن القدرة الفريدة للحشرات العصوية على إنتاج بيض قابل للحياة دون إخصاب، والمعروفة باسم التوالد العذري، تلعب دورًا حاسمًا في طريقة التشتيت هذه. تعتمد معظم أنواع الحشرات على البيض المخصب، لكن في الحشرات العصوية، يمكن للإناث إنتاج بيض قابل للحياة دون التزاوج.

في حين أن طريقة التشتيت هذه لم يتم ملاحظتها في الحشرات الأخرى، إلا أنها تسلط الضوء على القدرة الرائعة على التكيف لدى الحشرات العصوية غير القادرة على الطيران. إن بقاء بيضها بعد المرور عبر الجهاز الهضمي للطيور يسمح لها بالتغلب على الحواجز الجغرافية وتوسيع أعدادها على مسافات واسعة.

مصادر:

- "الحشرات العصوية التي لا تطير تتغلب على الممرات الجبلية والمحيطات والصحاري" بقلم Suetsugu, K. et al. نشرت في وقائع الجمعية الملكية ب. DOI: 10.1098/rspb.2021.1859