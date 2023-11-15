الحويصلات خارج الخلية: الكشف عن اللاعبين المخفيين في التبادل الجيني

ألقت الأبحاث الحديثة التي قادتها سوزان إردمان من معهد ماكس بلانك لعلم الأحياء الدقيقة البحرية ضوءًا جديدًا على الدور الذي تم الاستهانة به سابقًا للحويصلات خارج الخلية (EVs) في تسهيل تبادل المعلومات الوراثية بين الكائنات الحية الدقيقة في البحر. على عكس الافتراض السائد بأن الاتصالات الخلوية المباشرة، والحمض النووي الحر، والفيروسات كانت مسؤولة بشكل أساسي عن نقل الجينات، تكشف هذه الدراسة أن المركبات الكهربائية تلعب دورًا حاسمًا في التبادل الجيني داخل المجتمع الميكروبي.

EVs عبارة عن حويصلات صغيرة مغلفة بغشاء ينفصل عن سطح الخلية المضيفة. يمكنهم نقل مجموعة متنوعة من الجزيئات، بما في ذلك أجزاء من الحمض النووي والإنزيمات والمواد المغذية والحمض النووي الريبي. حتى الآن، كان يُنظر إلى المركبات الكهربائية إلى حد كبير على أنها نفايات خلوية. ومع ذلك، اكتشف العلماء مؤخرًا وظائف متعددة للمركبات الكهربائية داخل الخلية، مما يؤكد أهميتها.

استخدم الباحثون عملية تسلسل دقيقة لتحديد آليات النقل المشاركة في التبادل الجيني. ومن المثير للدهشة أنه تم العثور على جزء كبير من الحمض النووي يتم نقله عبر المركبات الكهربائية بدلاً من الطرق التقليدية لانتقال الفيروس أو البكتيريا. تتحدى هذه النتيجة الفهم الحالي للتبادل الجيني في النظام البيئي البحري وتدعو إلى تغيير المصطلحات.

في ضوء هذا الاكتشاف، يقترح المؤلفون الإشارة إلى جزء الحمض النووي المستخرج من عينات مياه البحر والذي لا يشبه الفيروس باسم "الحمض النووي المحمي خارج الخلية" أو peDNA. تعترف هذه التسميات المحدثة بالمكونات المتنوعة للجزء غير الفيروسي، بما في ذلك EVs وGTAs وغيرها من الجزيئات غير الفيروسية.

تمتد آثار هذه الدراسة إلى ما هو أبعد من البيئة البحرية. أصبح لدى الباحثين الآن أساس لاستكشاف دور المركبات الكهربائية في النظم البيئية الأخرى، مثل التربة، وأنظمة المياه العذبة، وحتى الأمعاء البشرية. إن فهم أهمية نقل الجينات الأفقي في النظم البيئية المختلفة يمكن أن يكشف عن رؤى جديدة حول التطور والمجتمعات الميكروبية.

وكما يخلص الدكتور إردمان إلى أنه "في ضوء أهمية النقل الجيني الأفقي في العديد من النظم البيئية، نحن على يقين من أن هناك عددًا لا بأس به من المفاجآت الأخرى في الطريق أمامنا". تمهد هذه الدراسة الطريق لمزيد من التحقيقات في عالم الحويصلات خارج الخلية الرائع وتأثيرها على التبادل الجيني.