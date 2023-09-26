عوالم الحمم البركانية: الكشف عن أسرار محيطات الصهارة على الكواكب الخارجية

حقق العلماء مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في فهم خصائص عوالم الحمم البركانية، وهي كواكب خارجية ضخمة ذات محيطات منصهرة تُعرف باسم محيطات الصهارة. تختلف هذه الكواكب المثيرة للاهتمام، والتي تشكل ما يقرب من 50% من جميع الكواكب الصخرية الخارجية المكتشفة، اختلافًا جذريًا عن الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي.

إن القرب الشديد لهذه الكواكب من نجومها المضيفة، مع فترات مدارية أقل من 10 أيام، يعرضها لظروف مناخية شديدة ودرجات حرارة سطحية شديدة تجعلها غير صالحة للحياة. ومع ذلك، فهي توفر فرصة فريدة لدراسة الأعمال الأساسية لمحيطات الصهارة.

تسلط دراسة جديدة نُشرت في مجلة The Astrophysical Journal الضوء على التأثير الكبير الذي تحدثه محيطات الصهارة على خصائص وتطور الكواكب الأرضية الصخرية الساخنة. تتسبب الطبيعة القابلة للانضغاط للحمم البركانية في أن تكون كثافة الكواكب الغنية بالصهارة دون غلاف جوي أعلى قليلاً مقارنة بالكواكب الصلبة ذات الحجم المماثل. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر وجود محيطات الصهارة على بنية الوشاح، وهي الطبقة الداخلية السميكة المحيطة بنواة الكوكب.

يؤكد كيرستن بولي، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة ولاية أوهايو، على تحديات دراسة عوالم الحمم البركانية بسبب افتقارها إلى أبحاث مكثفة. ومع ذلك، فإن فهم تكوين وسلوك محيطات الصهارة يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للماضي الناري لكوكبنا.

ومن خلال استخدام برنامج Exoplex وبيانات من الدراسات السابقة، قام الباحثون بمحاكاة السيناريوهات التطورية لكوكب يشبه الأرض مع درجات حرارة سطحية مختلفة. كشفت الدراسة عن ثلاثة أشكال محتملة من الوشاح لكواكب محيطات الصهارة: منصهرة تمامًا، مع وجود محيط من الصهارة على السطح، أو بنية طبقات من الصخور الصلبة، ومحيط الصهارة، والصخور الصلبة الأقرب إلى القلب. تم العثور على النموذجين الثاني والثالث ليكونا أكثر شيوعا.

علاوة على ذلك، اعتمادًا على تكوين محيطات الصهارة، فإن بعض الكواكب الخارجية تكون أفضل في محاصرة العناصر المتطايرة اللازمة لتكوين الغلاف الجوي المبكر وربما دعم الحياة. على سبيل المثال، يمكن لكوكب غني بالصهارة أكبر بأربع مرات من الأرض أن يحبس كميات هائلة من الماء والكربون، مما يوفر آثارًا على قابلية السكن.

في حين أن عوالم الحمم البركانية لا تزال بعيدة عن أن تكون صالحة للحياة، فإن دراسة عملياتها أمر بالغ الأهمية لفهم تقدمها نحو دعم الحياة. تسلط هذه الدراسة الضوء على القيود المفروضة على الكثافة كمعلمة توصيف عند مقارنة عوالم الحمم البركانية بالكواكب الخارجية الصلبة.

بشكل عام، تسلط هذه النتائج الرائعة الضوء على الطبيعة الغامضة لعوالم الحمم البركانية وتساهم في فهمنا لأنظمة الكواكب الخارجية الغريبة.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية (2023). دوى: 10.3847/1538-4357/acea85