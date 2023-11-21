رؤى جديدة حول الحركة القوية للبكتيريا السوطية

تعتمد البكتيريا السوطية، مثل الإشريكية القولونية (E. coli)، على دوران الخيوط السوطية الحلزونية لدفع نفسها في بيئتها. تمتلك كل بكتيريا العديد من الأسواط التي تدور معًا كحزمة حلزونية، مما يسمح بحركة سلسة. كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن المحركات السوطية، الموجودة في قاعدة هذه الخيوط، تتعرض لأحمال عالية أثناء السباحة البكتيرية بسبب انخفاض سرعات الدوران. ومع ذلك، فقد تحدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (USTC) هذا الفهم التقليدي.

من خلال قياسات سرعة عزم الدوران، توصل فريق البحث، بقيادة تشانغ رونغ جينغ والبروفيسور يوان جون هوا، إلى اكتشاف مفاجئ. ووجدوا أن المحركات السوطية للبكتيريا تحتوي في الواقع على مجموعة غير مكتملة من وحدات الجزء الثابت، مما يبدد الافتراض السابق بأن المحركات تتعرض دائمًا لأحمال عالية أثناء السباحة. ظلت العلاقة بين عزم الدوران وسرعة المحركات ثابتة تقريبًا ضمن نطاق معين من سرعات الدوران، المعروفة باسم سرعة الركبة، مما يشير إلى أن ظروف التحميل لم تكن مرهقة كما كان يُعتقد سابقًا.

علاوة على ذلك، أجرى الباحثون تجارب إحياء المحرك وفحصوا العلاقة بين سرعة عزم الدوران في اللزوجة المختلفة. كشفت هذه التجارب أن المحركات السوطية كانت تحت حمل متوسط، مع وجود نصف وحدات الجزء الثابت فقط. في البيئات ذات اللزوجة العالية، يمكن للبكتيريا السابحة أن تتكيف عن طريق زيادة عدد وحدات الجزء الثابت، مما يضمن بقاء حركتها قوية.

لاختبار مرونة دوران السوط، تم تصميم غرفة ميكروفلويد لتغيير اللزوجة بسرعة. وأظهرت النتائج أنه عندما زادت اللزوجة المتوسطة فجأة، انخفضت سرعة دوران السوط في البداية ولكنها تعافت تدريجياً. تؤكد هذه المرونة قدرة البكتيريا المسوطة على الحفاظ على حركتها على الرغم من التغيرات في ظروف الحمل.

توفر هذه النتائج منظورًا جديدًا حول الآلية الكامنة وراء الحركة القوية للبكتيريا المسوطة. تسمح المجموعة غير الكاملة من الوحدات الثابتة في المحركات السوطية بالقدرة على التكيف والمرونة مع البيئات المختلفة. يمكن أن يكون لهذا الفهم آثار في مجالات مختلفة، بما في ذلك علم الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية، من خلال تسليط الضوء على الاستراتيجيات التي تستخدمها البكتيريا للتنقل في محيطها بفعالية.

أسئلة وأجوبة

ما هي النتيجة الرئيسية للدراسة التي أجرتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية؟

اكتشف الباحثون أن المحركات السوطية للبكتيريا تحتوي على مجموعة غير كاملة من الوحدات الساكنة، مما يتحدى الاعتقاد السابق بأن هذه المحركات تتعرض دائمًا لأحمال عالية أثناء السباحة.

كيف تتكيف بكتيريا السباحة مع البيئات ذات اللزوجة العالية؟

يمكن للبكتيريا السباحة أن تزيد عدد وحدات الجزء الثابت، مما يسمح لها بالتكيف مع البيئات ذات اللزوجة العالية والحفاظ على حركتها.

ما هي سرعة الركبة؟

تشير سرعة الركبة إلى مجموعة من سرعات الدوران التي يظل فيها عزم دوران المحرك للمحركات السوطية ثابتًا تقريبًا.

ما أهمية فهم آلية دوران السوط؟

إن فهم آلية دوران السوط يوفر نظرة ثاقبة للاستراتيجيات التي تستخدمها البكتيريا للتحرك بفعالية في بيئتها. يمكن أن يكون لهذه المعرفة آثار في مجالات مختلفة، بما في ذلك علم الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية.