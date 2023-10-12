رؤى جديدة في الإجهاد تكرار الحمض النووي وتطور السرطان

لقد أحرز الباحثون تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية تأثير التغييرات في بنية الحمض النووي على عملية تكرار الحمض النووي. التغيرات الهيكلية في الحمض النووي يمكن أن تسبب "إجهاد النسخ"، والذي من المعروف أنه يؤثر على استقرار الجينوم ويساهم في تطور السرطان. من خلال التحقيق في كيفية قيام بعض هياكل الحمض النووي بتحفيز إجهاد التكرار، فإن هذه الدراسة لا تعزز فهمنا للسرطان فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا لأساليب علاجية جديدة محتملة يمكن أن تكون فعالة عبر أنواع متعددة من السرطان.

واستخدمت الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد أبحاث السرطان في لندن، عوامل النسخ النقية لإعادة تكرار الحمض النووي في أنبوب اختبار. من خلال فحص تأثيرات هياكل الحمض النووي البديلة التي تسمى G-quadruplexes (G4s) وi-Motifs (iMs) على تكرار الحمض النووي، اكتشف الباحثون أن بنية G4 أو iM واحدة فقط كافية لوقف عملية النسخ. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على iMs تسبب كسر الحمض النووي.

يمكن أن تؤدي العوائق أمام تكرار الحمض النووي إلى إعادة ترتيب الجينوم، مثل حذف الجينات أو نقلها أو حدوث طفرات، مما قد يؤثر أيضًا على التعبير الجيني. عندما يؤثر تلف الحمض النووي أو تغير التعبير الجيني على العمليات الخلوية، فقد يؤدي ذلك إلى انقسام الخلايا غير المنضبط وتطور السرطان. وتشير الأبحاث السابقة إلى أن ما يقرب من ثلثي الطفرات المسببة للسرطان هي نتيجة لأخطاء أثناء تكرار الحمض النووي.

أثناء تضاعف الحمض النووي، يتجمع مركب بروتيني يسمى الريبلوسوم في مواقع البدء عبر الجينوم. يقوم إنزيم يسمى الهليكاز بتفكيك البنية الحلزونية المزدوجة، مما يكشف النيوكليوتيدات على الخيوط المنفصلة. تستخدم الإنزيمات التي تسمى بوليميرازات الحمض النووي كل شريط كقالب، حيث تقوم بربط النيوكليوتيدات لإنشاء شريط جديد. في حين أن الحمض النووي في هذا الشكل المفرد، فإن تسلسلات محددة يمكن أن تطوى إلى هياكل ثانوية غير عادية للحمض النووي. يمكن للتسلسلات التي تحتوي على العديد من نيوكليوتيدات الجوانين أن تطوى إلى هياكل G-quadruplex، في حين أن التسلسلات الغنية بنيوكليوتيدات السيتوزين يمكن أن تشكل هياكل i-motif. يرتبط كلا النوعين من الهياكل بعدم الاستقرار الجيني والطفرات.

وأثبت الباحثون أن الهياكل الثانوية نفسها، وليس تسلسلات النيوكليوتيدات، هي المسؤولة عن وقف تكرار الحمض النووي. كما أثبتوا أن هذه الهياكل تعطل الاقتران بين الهليكاز والبوليميراز، مما يؤدي إلى انكشاف الحمض النووي المفرد. يعمل هذا العمل على تعميق فهمنا لكيفية مساهمة تسلسل الحمض النووي المتكرر والمشكل للبنية في عدم استقرار الجينوم، ليس فقط في السرطان ولكن أيضًا في أمراض أخرى مثل حالات التنكس العصبي الناجمة عن التوسعات المتكررة.

في المستقبل، قد يؤدي فهم حالة إجهاد التكرار لدى المريض إلى توجيه قرارات العلاج. يمكن أن يكون الحمض النووي المفرد الذي تقطعت به السبل بمثابة علامة حيوية مفيدة لتشخيص الورم. ويعتقد الباحثون أيضًا أن النتائج التي توصلوا إليها قد تؤدي إلى تحديد أهداف دوائية جديدة. يمكن أن تؤثر الجزيئات الصغيرة التي ترتبط بـ G-quadruplexes على استقرارها وقد تكون أهدافًا جذابة لتطوير الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف المروحيات المشاركة في تفكيك الهياكل الثانوية للحمض النووي يمكن أن يكون وسيلة أخرى للعلاجات المحتملة.

مصادر:

– مجلة إمبو

– معهد أبحاث السرطان

– شبكات التكنولوجيا