يؤدي المطر الموسمي إلى دوران سريع لفيروسات التربة، مما يؤثر على المجتمعات البكتيرية

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا في ديفيس ومختبر لورانس ليفرمور الوطني أن الأمطار الموسمية في الأراضي العشبية في كاليفورنيا تؤدي إلى التوسع السريع ودوران الفيروسات في التربة، مما يؤثر لاحقًا على تعداد بكتيريا التربة. وخلافا للاعتقاد السائد، تشير الدراسة إلى أن الفيروسات الموجودة في التربة قد لا تكون مدمرة للبكتيريا كما كان يعتقد سابقا. وبدلا من ذلك، يبدو أنها تعمل مثل جزازات العشب، حيث تقضي على الخلايا القديمة وتخلق مساحة للنمو الجديد.

لقد شكلت العلاقة المعقدة بين الفيروسات والأنظمة البيئية، بما في ذلك البكتيريا، تحديًا للباحثين منذ فترة طويلة بسبب الطبيعة الديناميكية لهذه التفاعلات عبر الزمان والمكان. ومع ذلك، وجد مؤلفو الدراسة أن هطول الأمطار الأول بعد فترة الجفاف في النظم البيئية للبحر الأبيض المتوسط، مثل الأراضي العشبية في كاليفورنيا، يوفر فرصة لمراقبة هذه التفاعلات.

قام الباحثون بجمع عينات من التربة من أربعة مراعي مختلفة في كاليفورنيا وقاموا بمحاكاة هطول الأمطار في المختبر عن طريق سقي العينات المجففة. ونتيجة لذلك، ازدهرت الكائنات الحية الدقيقة والفيروسات في العينات، مما سمح للعلماء بمراقبة التغيرات على مدى 10 أيام.

وكشفت الدراسة أن التركيب الفيروسي في التربة كان متنوعا وخضع لتغيرات كبيرة. وبنهاية التجربة، بقي 15% فقط من أنواع الفيروسات على حالها مقارنة بالبداية. في المقابل، كان هناك معدل دوران أقل بكثير في المجتمعات البكتيرية. واستهدفت الفيروسات بشكل أساسي أنواعًا سائدة من البكتيريا، لكنها لم تقضي عليها تمامًا.

من المعروف أن البكتيريا تلعب دورًا حاسمًا في العمليات البيئية، مثل دورات الكربون والمغذيات في التربة، ويمكن أن تؤثر على صحة النبات والديناميكيات العامة للنظم البيئية. إن فهم كيفية تأثير الفيروسات على المجتمعات البكتيرية يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات التربة.

تتحدى نتائج الدراسة الافتراضات السابقة حول سلوك فيروسات التربة وتسلط الضوء على الحاجة إلى فهم أكثر دقة لعلاقتها بالبكتيريا. بدلاً من القضاء على البكتيريا تمامًا، قد تنخرط الفيروسات في عملية إعدام لطيفة تعزز دورانها وتسهل نمو مجموعات بكتيرية جديدة.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أيضًا أن السلوك الفيروسي في الأراضي العشبية الأربعة المختلفة أظهر أنماطًا متشابهة، على الرغم من الاختلافات في التركيب والأصل الجغرافي. يشير هذا إلى أن هناك اتجاهات مشتركة في الديناميكيات الفيروسية عبر النظم البيئية، مما يؤكد أهمية أخذ التأثيرات الفيروسية في الاعتبار عند دراسة المجتمعات البكتيرية.

كان المؤلف الرئيسي للدراسة، كريستيان سانتوس ميديلين، باحثًا في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا في ديفيس أثناء الدراسة ويعمل حاليًا في Corteva Agriscience. ضم فريق البحث علماء من مختبر لورانس ليفرمور الوطني، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة كاليفورنيا في ميرسيد، مما يدل على الطبيعة التعاونية لهذا البحث.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة رؤى جديدة حول كيفية تصرف فيروسات التربة وتفاعلها مع البكتيريا. ومن خلال فهم الدور الذي تلعبه الفيروسات في تشكيل المجتمعات البكتيرية، يمكن للعلماء اكتساب فهم أفضل لديناميكيات التربة وتأثيرها على عمل النظام البيئي.

مصادر:

– كريستيان سانتوس ميديلين وآخرون، تعكس الأنماط المتعاقبة للمجتمع الفيروسي ولكن ليس البكتيري معدل الدوران الشديد بعد فترة وجيزة من إعادة ترطيب التربة الجافة، علم البيئة الطبيعية والتطور (2023).

- جامعة كاليفورنيا في ديفيس