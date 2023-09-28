استكشاف مصادر مختلفة للنيتروجين للنباتات الهوائية المتواجدة في الغابات شبه الاستوائية الصينية

النباتات الهوائية، والتي تشمل الأشنات، والنباتات الطحلبية، والسراخس، والنباتات المنوية، هي مجموعة متنوعة من النباتات التي يمكن العثور عليها في مختلف النظم البيئية للغابات. تواجه هذه النباتات التحدي المتمثل في الحصول على ما يكفي من النيتروجين (N) لدعم نموها في المظلات الفقيرة بالمغذيات. سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من حديقة شيشوانغباننا للنباتات الاستوائية (XTBG) التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الضوء على مصادر النيتروجين المختلفة التي تستخدمها النباتات الهوائية المتواجدة في غابة أيلاوشان شبه الاستوائية في مقاطعة يوننان.

باستخدام تحليل النظائر المستقرة، قام الباحثون بفحص اكتساب النيتروجين والتمايز بين مجموعات مختلفة من النباتات الهوائية. قاموا بجمع عينات من أنواع مختلفة من النباتات الهوائية، بالإضافة إلى مصادر النيتروجين المحتملة مثل أوراق النباتات الفورية، والمخلفات، وتربة المظلة، والتربة الأرضية، وهطول الأمطار. من خلال تحليل تركيزات النيتروجين وقيم δ15N لهذه المواد، تمكن الباحثون من تحديد أهمية المجموعة الوظيفية في التأثير على استراتيجيات اكتساب النيتروجين بين النباتات الهوائية.

كشفت نتائج الدراسة أن النيتروجين المشتق من الغلاف الجوي أو داخل المظلة كان أكثر أهمية لنمو النباتات الهوائية من النيتروجين المشتق من التربة. أظهرت مجموعات مختلفة من النباتات الهوائية اختلافات في مصادر النيتروجين واستراتيجيات استخدامها. اكتسب السيانوليشين النيتروجين في المقام الأول من خلال تثبيت النيتروجين، في حين اعتمد الكلوروليشين بشكل أكبر على النيتروجين من مياه الأمطار. حصلت النباتات الطحلبية على كميات كبيرة من النيتروجين من تثبيت النيتروجين والتربة الأرضية، بينما استخدمت النباتات الهوائية النيتروجين من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك التربة الأرضية والنباتات الفوسفاتية وهطول الأمطار.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن التمايز في مصادر النيتروجين بين النباتات الهوائية المتواجدة يلعب دورًا حاسمًا في بقائها في الستائر الفقيرة بالمغذيات. يعد فهم استراتيجيات اكتساب النيتروجين لمجموعات النباتات المختلفة أمرًا ضروريًا لجهود الحفظ في الغابات شبه الاستوائية.

يمكن أن تساهم الأبحاث الإضافية في هذا المجال في فهم أكثر شمولاً للديناميكيات البيئية للنباتات الهوائية وتفاعلاتها مع الأشجار المضيفة لها والبيئة المحيطة.

مصادر:

– تيان هاو سو وآخرون، يعد التمايز الأكبر في مصادر النيتروجين أمرًا ضروريًا للنباتات الهوائية المتواجدة تحت ظروف مظلة منخفضة النيتروجين، علم النبات البيئي والتجريبي (2023).

– مقدمة من الأكاديمية الصينية للعلوم

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تنويه:

"تلقي الدراسة الضوء على مصادر النيتروجين المتمايزة للنباتات الهوائية المتواجدة في الغابات شبه الاستوائية الصينية" (2023، 28 سبتمبر). تم الاسترجاع في 28 سبتمبر 2023 من موقع Phys.org: (غير مدرج بسبب عدد الأحرف المسموح به)