دراسة تكشف عن عملية طرد المواد العنيفة للنجم الضخم المحتضر

سلطت دراسة رائدة أجراها باحثون من مراصد يوننان التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة تسينغهوا الضوء على عملية طرد المواد العنيفة لنجم ضخم يحتضر. من خلال المراقبة الدقيقة للمستعر الأعظم SN 2023ixf، تمكن فريق البحث من الكشف عن تفاصيل مهمة حول فقدان الكتلة والتطور النهائي لنجم ضخم.

المستعرات الأعظم من النوع الثاني (SNe II) هي الانفجارات النجمية الأكثر شيوعًا في الكون، لكن المرحلة الأخيرة من تطورها والبيئة المحيطة بها ظلت بعيدة المنال. لإنشاء علاقة بين انفجارات SNe II والتطور المتأخر للنجوم الضخمة، يحتاج الباحثون إلى التقاط إشارات الضوء الأولى لانفجارات السوبرنوفا، المعروفة باسم الأطياف الوامضة.

قدم الانفجار الأخير لـ SN 2023ixf في المجرة القريبة Messier 101 فرصة فريدة لمعالجة هذه المشكلة التي طال أمدها. من خلال عمليات الرصد الطيفي الوميضي عالية الوتيرة وفي الوقت المناسب خلال أيام من الانفجار، تمكن الباحثون من الحصول على رؤى قيمة حول خصائص المادة المحيطة بالنجم (CSM) والرياح النجمية.

تشير النتائج إلى أن سلف SN 2023ixf شهد معدل فقدان كتلة قدره 6 × 10-4 م⊙ سنة-1 في السنتين أو الثلاث سنوات التي سبقت الانفجار. تتحرك هذه المادة بسرعة 55 كيلومترًا في الثانية، وتراكمت في غلاف CSM مدمج داخل نصف قطر أقل من 1 × 7 سم من المادة الأصلية.

بناءً على هذه الملاحظات والبيانات السابقة التي تم جمعها قبل عقدين من الزمن، يُعتقد أن سلف SN 2023ixf كان عملاقًا أصفر اللون قصير العمر تطور من عملاق أحمر هائل قبل وقت قصير من الانفجار. من المقرر أن يكون البحث المستمر عن SN 2023ixf علامة فارقة في دراسة SNe II، مما يوفر رؤى مهمة حول مصير النجوم الضخمة في نطاق الكتلة من 10 إلى 20 كتلة شمسية.

تقدم هذه الدراسة، المنشورة في Science Bulletin، معلومات قيمة حول عملية طرد المواد العنيفة للنجوم الضخمة المحتضرة، وتساهم في فهم أعمق لتطورها النهائي.

المصدر

جوجيا تشانغ وآخرون، قذف نجم ضخم مادة محيطة بالنجم بعنف قبل وفاته مباشرة، نشرة العلوم (2023). دوى: 10.1016/j.scib.2023.09.015

مقدمة من الأكاديمية الصينية للعلوم

تنويه:

دراسة تكشف عن عملية قذف مواد عنيفة لنجم ضخم يحتضر (2023، 16 أكتوبر)

تم استرجاع 16 October 2023

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