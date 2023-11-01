درجات الحرارة الحرجة فائقة التوصيل في النحاسيات ثلاثية الطبقات: كشف الأصل

حقق الباحثون في الصين تقدمًا كبيرًا في فهم درجات الحرارة الحرجة فائقة التوصيل (Tc) التي تظهرها النحاسات ثلاثية الطبقات. تلقي دراستهم، التي نشرت في مجلة Nature Physics، الضوء على الأصول الإلكترونية لقيم Tc العالية هذه وتوفر رؤى قيمة حول الآليات التي تحرك الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية.

من المعروف أن النحاسات ثلاثية الطبقات، وهي فئة من المواد تتكون من ثلاث طبقات تعتمد على مركبات تحتوي على النحاس، تظهر أعلى درجات حرارة التوصيل الفائق المسجلة تحت الضغط المحيط. إلا أن الأسباب الدقيقة وراء هذه الظاهرة ظلت بعيدة المنال حتى الآن.

باستخدام قياسات الانبعاث الضوئي ذات الزاوية المحددة عالية الدقة (ARPES)، قام فريق البحث بدراسة الموصل الفائق المكون من ثلاث طبقات من النحاسات Bi2223. ARPES هي تقنية تجريبية تسمح بالقياس المباشر لمختلف الخصائص، مثل بنية نطاق الطاقة وسطح فيرمي، في المواد فائقة التوصيل.

ولأول مرة، لاحظ الباحثون انقسام سطح فيرمي إلى ثلاث صفائح متميزة في Bi2223. يوفر هذا الاكتشاف معلومات مهمة حول العمليات المجهرية المرتبطة بقفز الإلكترونات والاقتران في هذه المواد. علاوة على ذلك، اكتشف الفريق ظاهرة فيزيائية تسمى تهجين نطاق بوغوليوبوف، والتي تساهم في ارتفاع درجة الحرارة التي تظهرها النحاسات ثلاثية الطبقات.

والأهم من ذلك، أن نتائج البحث تتوافق مع نظرية الصورة المركبة التي تم اقتراحها قبل عقدين من الزمن لتفسير الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية. تشير هذه النظرية إلى إمكانية زيادة Tc بشكل أكبر، مما يجعلها دليلًا قيمًا للجهود المستقبلية في تصميم واكتشاف موصلات فائقة جديدة ذات درجات حرارة حرجة أعلى.

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على Bi2223 كنظام استثنائي لدراسة آليات الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية والفيزياء ذات الصلة بسبب طبقة CuO2 الداخلية المحمية جيدًا، والتي تسهل دراسة الهياكل الإلكترونية الجوهرية. يخطط فريق البحث لمواصلة التحقيق في تطور المنشطات للهيكل الإلكتروني وفجوة التوصيل الفائق في Bi2223.

هذا الاختراق يجعلنا أقرب إلى كشف أصل درجات الحرارة الحرجة ذات الموصلية الفائقة العالية في كبريتات ثلاثية الطبقات ويفتح إمكانيات جديدة لتطوير مجال الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية.

أسئلة وأجوبة

ما هي النحاسات ثلاثية الطبقات؟

النحاسيات ثلاثية الطبقات هي فئة من المواد تتميز بثلاث طبقات تعتمد على مركبات تحتوي على النحاس. وهي معروفة بإظهار درجات حرارة حرجة عالية التوصيل تحت الضغط المحيط.

ما هي الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية؟

تشير الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية إلى الظاهرة التي يمكن فيها لبعض المواد توصيل الكهرباء دون مقاومة عند درجات حرارة أعلى من تلك التي يمكن تحقيقها باستخدام الموصلات الفائقة التقليدية. هذه الخاصية لها آثار كبيرة على التطبيقات التكنولوجية المختلفة.

ما هو الانبعاث الضوئي ذو الزاوية المحددة (ARPES)؟

يعد الانبعاث الضوئي ذو الزاوية المحددة (ARPES) تقنية تجريبية تستخدم لدراسة الخواص الإلكترونية للمواد. ويتضمن تسليط الضوء على سطح المادة وقياس طاقة وزخم الإلكترونات المنبعثة للحصول على معلومات حول البنية الإلكترونية للمادة.

ما هي نظرية الصورة المركبة؟

نظرية الصورة المركبة هي مفهوم مقترح لشرح الموصلية الفائقة عند درجات الحرارة العالية في مواد معينة. ويشير إلى أنه يمكن زيادة درجة الحرارة الحرجة للموصلات الفائقة من خلال فهم الطبيعة المركبة للبنية الإلكترونية للمواد ومعالجتها.