رؤى جديدة في تطور تحديد الموقع بالصدى في الحيتان والدلافين

ألقت دراسة حديثة نشرت في مجلة Diversity ضوءًا جديدًا على التطور التطوري لتحديد الموقع بالصدى في الحيتان والدلافين المسننة. تحديد الموقع بالصدى هو تقنية تستخدمها هذه الحيوانات البحرية للتنقل والصيد في البيئات المظلمة تحت الماء. بدلًا من الاعتماد على الأذن الخارجية، تصدر الحيتان والدلافين أصواتًا عالية النبرة ترتد عن الأشياء وتعود كصدى، مما يسمح لها برسم خريطة لمحيطها.

وركز البحث، الذي قاده جوناثان جيزلر، أستاذ التشريح في معهد نيويورك للتكنولوجيا، وروبرت بوسينكر، عالم الحفريات في متحف علم الحفريات بجامعة كاليفورنيا، على تحليل مجموعة من الحفريات التي شملت نوعين قديمين من الدلافين من العصر الحجري القديم. جنس زينوروفوس. تعتبر هذه الأنواع من الأعضاء الأوائل في Odontoceti، وهي رتبة فرعية من الثدييات البحرية التي تشمل جميع الحيتان والدلافين التي تحدد موقعها بالصدى.

كشفت الحفريات أن Xenorophus كان لديه عدم تناسق بالقرب من فتحة النفث، على الرغم من أنه ليس واضحًا كما هو الحال في الأنواع التي تحدد موقعها بالصدى في العصر الحديث. علاوة على ذلك، كشفت الدراسة عن التواء وتحول واضح في الخطم لدى Xenorophus، مما ساهم في تعزيز السمع الاتجاهي. وقارن الباحثون هذا الخطم المنحني مع آذان البوم غير المتماثلة، والتي تمكنهم من تحديد موقع فرائسهم على أساس الصوت.

في حين أن Xenorophus ربما لم يكن ماهرًا في إنتاج أصوات عالية النبرة أو سماع ترددات عالية مثل الحيتان السنية الحالية، إلا أنه كان قادرًا على تحديد موقع الأصوات بدقة. يشير هذا إلى أن Xenorophus يمثل مرحلة انتقالية مهمة في تطور تحديد الموقع بالصدى في الحيتان والدلافين.

كما تؤكد النتائج على أهمية دراسة عدم التماثل في الحفريات وإبراز دوره في التكيف مع البيئات المختلفة. في حين أن التماثل هو جانب معروف في علم الأحياء التطوري، فإن هذا البحث يوضح أنه لا ينبغي تجاهل عدم التماثل باعتباره تباينًا فرديًا أو تشويهًا جيولوجيًا.

سيتم إجراء المزيد من التحقيقات لفحص الحيتان السنية الأخرى وتحديد ما إذا كانت ميزة انحناء الخطم منتشرة على نطاق واسع بين الأنواع المبكرة التي تحدد موقعها بالصدى.

أسئلة مكررة:

1. ما هو تحديد الموقع بالصدى؟

تحديد الموقع بالصدى هو أسلوب تستخدمه الحيتان والدلافين للتنقل والصيد في البيئات المظلمة تحت الماء. تصدر هذه الحيوانات البحرية أصواتًا عالية النبرة ترتد عن الأشياء، مما يسمح لها برسم خريطة محيطها بناءً على الأصداء التي تعود إليها.

2. كيف تنتج الحيتان والدلافين أصواتًا لتحديد الموقع بالصدى؟

تنتج الحيتان والدلافين أصواتًا لتحديد الموقع بالصدى من خلال الهياكل الموجودة في جماجمها والأنسجة الرخوة بالقرب من فتحة النفخ. هذه الهياكل غير متماثلة، مما يعني أن الميزة الموجودة على جانب واحد تختلف عن نظيرتها على الجانب الآخر. يتيح عدم التماثل هذا إنتاج الصوت.

3. كيف تحدد الحيتان والدلافين الأصوات؟

تعتمد الحيتان والدلافين على السمع الاتجاهي لتحديد الأصوات. يقوم عظم الفك السفلي، المملوء بالدهون، بتوصيل موجات صوتية إلى الأذن الداخلية، مما يسمح للحيوانات بتحديد الاتجاه الذي تأتي منه الأصوات.

4. ماذا كشفت الدراسة عن نوع الدلافين القديم Xenorophus؟

وجدت الدراسة أن Xenorophus كان لديه عدم تناسق بالقرب من فتحة النفخ، على غرار الأنواع الحالية التي تحدد موقعها بالصدى. ومع ذلك، أظهر Xenorophus أيضًا التواءًا وتحولًا مميزًا للخطم، مما أدى إلى تعزيز قدراته على السمع الاتجاهي.

5. ما هو الدور الذي يلعبه عدم التماثل في تطور تحديد الموقع بالصدى؟

في حين تم إيلاء الكثير من الاهتمام للتناظر في التطور، فإن هذا البحث يسلط الضوء على أهمية عدم التماثل في التكيف مع البيئات المختلفة. ويشير إلى أنه ينبغي فحص عدم التماثل عن كثب في الحفريات لفهم تطور تحديد الموقع بالصدى بشكل أفضل في الحيتان والدلافين.