المتغيرات النادرة في جين DOT1L مرتبطة بتأخر النمو والشذوذات الخلقية

حددت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية بايلور للطب ومستشفى تكساس للأطفال متغيرات نادرة لاكتساب الوظيفة في جين DOT1L المرتبط باضطراب وراثي يتميز بتأخر النمو والتشوهات الخلقية. ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية لعلم الوراثة البشرية.

بدأت الدراسة عندما تم تحديد تسعة أفراد غير مرتبطين يعانون من إعاقة ذهنية، وتأخر في النمو، وملامح وجه مميزة، وأعراض متداخلة أخرى لديهم متغيرات في جين DOT1L. وكان هذا مفاجئًا لأن الجين لم يكن مرتبطًا سابقًا بأي اضطراب وراثي أو عصبي.

DOT1L هو الجين الذي يشفر إنزيم يسمى ليسين ميثيل ترانسفيراز (KMT). يضيف هذا الإنزيم مجموعات الميثيل إلى حمض أميني محدد موجود في بروتين هيستون، والذي يمكنه تنظيم التعبير عن الجينات المستهدفة. أظهرت الأبحاث السابقة أن متغيرات فقدان الوظيفة في DOT1L يمكن أن تسبب اضطرابات نمو بشرية سائدة. ومع ذلك، وجدت هذه الدراسة أن متغيرات اكتساب الوظيفة في DOT1L تسبب اضطرابًا سائدًا من خلال آلية مختلفة.

ومن أجل فهم أفضل لكيفية تسبب المتغيرات في DOT1L في حدوث هذا الاضطراب، لجأ الباحثون إلى ذباب الفاكهة. ووجدوا أن نسخة جين ذبابة الفاكهة، المعروفة باسم غرابا (gpp)، لها وظائف مماثلة لـ DOT1L في البشر. من خلال دراسة الذباب المتحول والذباب ذي تعبير gpp المكبوت، اكتشفوا أن gpp ضروري لبقاء الذبابة على قيد الحياة، والتطور السليم، ووظيفة الجهاز العصبي. ووجدوا أيضًا أن التعبير عن إصدارات مختلفة من جين DOT1L البشري في هذه الذباب أدى إلى عيوب أكثر عمقًا ومستويات أعلى من المثيلة مقارنة بتعبير DOT1L الطبيعي.

بناءً على هذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن متغيرات اكتساب الوظيفة في DOT1L تؤدي إلى نشاط إنزيمي زائد ومستويات مرتفعة من المثيلة، والتي من المحتمل أن تساهم في الأعراض التي لوحظت لدى المرضى الذين يعانون من هذا الاضطراب. وتشير الدراسة إلى أن تقليل نشاط DOT1L يمكن أن يكون استراتيجية علاجية محتملة في المستقبل.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآلية الكامنة وراء هذا الاضطراب بشكل كامل وتطوير علاجات مستهدفة. ومع ذلك، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول دور جين DOT1L في الاضطرابات الوراثية وتفتح آفاقًا جديدة للتحقيق في مجال علم الأحياء التنموي.

مصادر:

– المجلة الأمريكية لعلم الوراثة البشرية: Nil, Z., et al. (2023). ترتبط المتغيرات النادرة لخطأ اكتساب الوظيفة في DOT1L بتأخر النمو والشذوذات الخلقية. doi.org/10.1016/j.ajhg.2023.09.009

– كلية بايلور للطب

– مستشفى تكساس للأطفال