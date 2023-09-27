البكتيريا البحرية تستخدم المواد الكيميائية لمكافحة الطحالب: دراسة

هناك علاقة تكافلية بين الطحالب والبكتيريا في النظم البيئية للمحيطات، حيث تلعب البكتيريا دورًا حيويًا في تنظيم نمو الطحالب واستقلابها. بالإضافة إلى التبادلية، طورت البكتيريا استراتيجيات جزيئية لمكافحة الطحالب. توصل باحثون من معهد تشينغداو للطاقة الحيوية وتكنولوجيا العمليات الحيوية (QIBEBT) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) مؤخرًا إلى اكتشاف مهم في هذا المجال.

تمكن الباحثون من عزل بكتيريا بحرية لديها القدرة على قتل أنواع مختلفة من الطحالب. ووجدوا أن التأثير المميت على الطحالب كان بسبب جزيء صغير يسمى 3,3′,5,5′-tetrabromo-2,2′-biphenyldiol، والمختصر بـ 4-BP، والذي يتم تصنيعه وإطلاقه بواسطة البكتيريا. يتم تحديد تخليق 4-BP بواسطة مجموعة الجينات التي تتضمن ثلاثة جينات تشفر لياز الكوريزمات، والهالوجيناز المعتمد على الفلافين، والسيتوكروم P450.

اكتشف الباحثون أن 4-BP يمنع تخليق البلاستوكوينون 9 في الطحالب. يعد Plastoquinone-9 عنصرًا حاسمًا في سلسلة نقل الإلكترون في النظام الضوئي للطحالب. عندما يتم إدخال 4-BP في محاكاة مياه البحر المزهرة، فإنه يمنع بشكل فعال وفرة الطحالب.

والأهم من ذلك، وجد الباحثون أن الجينات المسؤولة عن تخليق 4-BP موجودة في البكتيريا المتنوعة في المحيطات العالمية، مما يشير إلى أن 4-BP هي أداة تستخدم على نطاق واسع من قبل البكتيريا للتوسط في العلاقات العدائية بين البكتيريا والطحالب.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول الآليات الكيميائية التي تستخدمها البكتيريا البحرية لمكافحة الطحالب. يمكن أن يساعد فهم هذه الآليات في تطوير استراتيجيات للتحكم في تكاثر الطحالب الضارة والحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية.

مصادر:

- التشكل وكمية الصبغة والاستجابة الفيزيولوجية الضوئية لـ Phaeodactylum tricornutum CCMP2561 إلى 4-BP. الائتمان: مجلة ISME.

– زينغو تشانغ وآخرون، تثبيط تخليق البلاستوكينون بواسطة رباعي برومو ثنائي فينيل ديول كآلية واسعة الانتشار لإبادة الطحالب في البكتيريا البحرية، مجلة ISME (2023). دوى: 10.1038/s41396-023-01510-0

تنويه:

تكشف الدراسة كيف تقاوم البكتيريا البحرية الطحالب (2023، 27 سبتمبر) تم استرجاعها في 27 سبتمبر 2023.