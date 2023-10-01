الاختلافات المدهشة في المجرات المبكرة التي كشف عنها تلسكوب جيمس ويب الفضائي

استخدم فريق من الباحثين البيانات التي جمعها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لتحليل المجرات الأولى في الكون. تشير نتائج الدراسة إلى أن هذه المجرات المبكرة كانت متميزة بشكل كبير عن المجرات الأحدث. على مدار الـ 12 مليار سنة الماضية، تطورت المجرات وفقًا لمجموعة مشتركة من القواعد المتعلقة بمعدلات تكوين النجوم وكتلتها وتكوينها. ومع ذلك، يبدو أن المجرات التي تشكلت خلال ولادة الكون عملت بناءً على مجموعة مختلفة من القواعد.

يتم إنشاء النجوم من كتل داخل خزانات ضخمة من الغاز والغبار. في بداية الكون، كانت هذه السحب مكونة بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم. تتشكل العناصر الأثقل تدريجيًا من خلال التولد النووي، وهي عملية تحدث داخل قلوب النجوم. عندما وصلت النجوم إلى نهاية دورات حياتها، قامت بتوزيع موادها بشكل انفجاري في الفضاء، مما يوفر اللبنات الأساسية لتشكيل نجوم جديدة تحتوي على عناصر أثقل.

تكشف الدراسة الحديثة أنه في بداية الكون، كان تطور المجرات مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالبيئة المحيطة بها. في علم الفلك، تعتبر جميع العناصر عدا الهيدروجين والهيليوم معادن. وتوضح الدراسة أيضًا أن المجرات المبكرة شكلت معادن بمعدلات أقل مما كان مقدرا سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت هذه المجرات من الوصول إلى خزانات ضخمة من المواد الأصلية من الانفجار الكبير، والتي تتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم. هذه الوفرة من المواد الأولية سمحت للمجرات المبكرة بتكوين النجوم بوتيرة سريعة بشكل استثنائي، على عكس أي شيء تمت ملاحظته منذ ذلك الحين.

وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Nature Astronomy. تقول كلوديا لاغوس، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "كان الأمر كما لو أن المجرات لديها كتاب قواعد تتبعه - ولكن من المثير للدهشة أن كتاب القواعد الكونية هذا يبدو أنه خضع لعملية إعادة كتابة دراماتيكية خلال طفولة الكون. وكان الاكتشاف الأكثر إثارة للدهشة هو أن المجرات القديمة أنتجت عناصر ثقيلة أقل بكثير مما توقعنا بناءً على ما نعرفه من المجرات التي تشكلت لاحقًا.

يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي تقديم بيانات ورؤى قيمة حول المراحل المبكرة من الكون، ويكشف عن جوانب غير معروفة سابقًا لتكوين المجرات وتطورها.

المصدر: علم الفلك الطبيعي – مؤلف الورقة: كلوديا لاغوس