تكشف الدراسة عن تأثير ركوب الميثان في بحيرات القطب الشمالي على تغير المناخ

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة نورث وسترن وجامعة وايومنغ الضوء على تأثير غاز الميثان المنتج في بحيرات القطب الشمالي على تغير المناخ. فحصت الدراسة الطبقات الشمعية للأوراق المحفوظة في الرواسب من فترة الهولوسين المبكرة إلى المتوسطة للحصول على نظرة ثاقبة لأنماط دورة الميثان خلال فترات الاحترار القديمة.

قام الباحثون بتحليل الرواسب من أربع بحيرات في جرينلاند واكتشفوا مؤشرات حيوية شمعية كانت ذات يوم جزءًا من الطحالب البنية المائية الشائعة. وكشفت النتائج أن فترات الاحترار الماضية خلال عصر الهولوسين الأوسط تسببت في توليد هذه البحيرات كميات كبيرة من الميثان. وهذا أمر مثير للقلق لأن الميثان هو أحد غازات الدفيئة القوية التي تساهم في تغير المناخ.

وتشير الدراسة إلى أن الاحترار المستمر يمكن أن يؤدي إلى انبعاثات غاز الميثان من بحيرات القطب الشمالي. حافظت البحيرات التي تم فحصها في الدراسة على دورة مكثفة لغاز الميثان لآلاف السنين خلال فترة الاحترار الكبرى الأخيرة، والتي حدثت مع انتقال الأرض من العصر الجليدي الأخير. وهذا يدعم فكرة أن ركوب الميثان في بحيرات القطب الشمالي يعتمد على الظروف المناخية.

وسلطت ماجدالينا أوزبورن، كبيرة مؤلفي الدراسة، الضوء على أهمية النظر إلى الماضي للتنبؤ بمستقبلنا على كوكب يزداد حرارة. توفر النتائج بيانات قيمة فيما يتعلق بزيادة فترات دورة الميثان خلال الفترات الدافئة وتؤكد على الحاجة إلى فهم العلاقة بين درجات الحرارة المرتفعة وإنتاج الميثان في بحيرات القطب الشمالي.

استخدمت الدراسة بيانات من بحيرتين في جرينلاند والبيانات الموجودة من بحيرتين إضافيتين. وحدد الباحثون وجود الميثان في فترة الهولوسين المبكرة إلى المتوسطة من خلال تحليل التركيب النظائري للهيدروجين لشموع النباتات المائية في الرواسب. ولوحظ أيضًا أن الطحالب المائية في البحيرات امتصت بعضًا من غاز الميثان، مما قد يخفف من إطلاقه في الغلاف الجوي.

في حين تظهر الدراسة أن بحيرات القطب الشمالي معرضة للتغيرات الناجمة عن المناخ في دورة الميثان، لن تظهر جميع البحيرات نفس الديناميكيات. ومع ذلك، فإن النتائج تساهم في فهمنا لتأثير الاحترار السريع في القطب الشمالي على المناخ العالمي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدراسة العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وإنتاج الميثان في بحيرات القطب الشمالي، نظرا لدورها الهام كمصادر طبيعية للميثان.

مصادر:

- جيمي ماكفارلين وآخرون، نظائر الهيدروجين والكربون الشمعية للنباتات المائية في بحيرات جرينلاند تسجل تحولات في دورة الميثان أثناء ارتفاع درجة حرارة الهولوسين الماضية، Science Advances (2023). دوى: 10.1126/sciadv.adh9704.