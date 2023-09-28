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يستخدم الباحثون في دارتموث النمذجة الحاسوبية لتحديد سبب انقراض الديناصورات

Byروبرت أندرو

سبتمبر 28، 2023
يستخدم الباحثون في دارتموث النمذجة الحاسوبية لتحديد سبب انقراض الديناصورات

طور الباحثون في دارتموث نهجًا جديدًا لنمذجة الكمبيوتر لتحديد سبب حدث الانقراض الجماعي الذي قضى على الديناصورات والعديد من الأنواع الأخرى قبل 66 مليون سنة. وتهدف الدراسة إلى حسم الجدل الدائر حول ما إذا كان الانقراض قد نتج عن اصطدام كويكب عملاق أو ثوران بركاني.

استخدم الباحثون معالجات مترابطة لتحليل البيانات الجيولوجية والمناخية بشكل عكسي، وتحديد الأحداث والظروف التي أدت إلى حدث الانقراض. وباستخدام نموذج وإحصائيات دورة الكربون، عمل المعالجون معًا لإيجاد سيناريو يطابق النتيجة الموجودة في السجل الأحفوري.

قام النموذج بتقييم أكثر من 300,000 سيناريو محتمل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج ثاني أكسيد الكبريت، والإنتاجية البيولوجية قبل وبعد حدث الانقراض. ومن خلال التعلم الآلي، قام المعالجون بمراجعة وإعادة حساب استنتاجاتهم حتى وصلوا إلى سيناريو يتوافق مع السجل الأحفوري.

اكتشف فريق البحث أن الانبعاثات الصادرة عن ديكان ترابس، وهي الانفجارات البركانية في غرب الهند، وحدها يمكن أن تكون كافية لإثارة حدث الانقراض. تشير التقديرات إلى أن مصائد ديكان قد أطلقت كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون والكبريت في الغلاف الجوي على مدار ما يقرب من مليون عام.

في حين أن تأثير الكويكب الكبير المعروف باسم تشيككسولوب يعتبر عاملاً مهمًا في حدث الانقراض، يشير النموذج إلى أن الانبعاثات الصادرة عن مصائد ديكان كانت كافية للتسبب في الانقراض العالمي.

توفر الدراسة تقديرًا مستقلاً للانبعاثات البركانية بناءً على الأدلة المتعلقة بآثارها البيئية. حدد النموذج أيضًا انخفاضًا في تراكم الكربون العضوي في أعماق المحيطات أثناء وقت اصطدام الكويكب، ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب زوال العديد من الأنواع.

بشكل عام، يسلط البحث الضوء على أهمية الانبعاثات البركانية كعامل مساهم في الانقراض الجماعي في تاريخ الأرض. تؤكد النتائج على الحاجة إلى النظر في أسباب متعددة عند دراسة الأحداث الجيولوجية الكبرى.

مصادر:
- "انعكاس بايزي للانبعاثات وإنتاجية التصدير عبر حدود نهاية العصر الطباشيري" - مجلة العلوم

By روبرت أندرو

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