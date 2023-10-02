نموذج جديد يحدد أسباب انقراض الديناصورات

ألقت طريقة نمذجة جديدة طورها باحثون في دارتموث الضوء على أسباب انقراض الديناصورات والأنواع الأخرى قبل 66 مليون سنة. واستخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة ساينس، معالجات مترابطة لتحليل كميات هائلة من البيانات الجيولوجية والمناخية دون مدخلات من العلماء.

قام النموذج، المدعوم بما يقرب من 130 معالجًا، بتحليل السجل الأحفوري بشكل عكسي لتحديد الأحداث والظروف التي أدت إلى حدث الانقراض المعروف باسم انقراض العصر الطباشيري-باليوجيني (K-Pg). ومن خلال تشغيل النموذج في الاتجاه المعاكس، كان الباحثون يهدفون إلى إزالة أي تحيزات أو فرضيات محددة مسبقًا.

باستخدام تقنية التعلم الآلي التي تسمى Markov Chain Monte Carlo، قام المعالجون بشكل مستقل بمقارنة وإعادة حساب استنتاجاتهم حتى وصلوا إلى سيناريو يطابق النتيجة المحفوظة في السجل الأحفوري. نظر النموذج في أكثر من 300,000 سيناريو محتمل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج ثاني أكسيد الكبريت، والإنتاجية البيولوجية قبل وبعد حدث الانقراض.

أشارت نتائج النموذج إلى أن الانفجارات الهائلة الناجمة عن مصائد ديكان في غرب الهند يمكن أن تكون كافية لإثارة الانقراض العالمي. على مدار ما يقرب من مليون عام، أطلقت مصائد ديكان ما يقدر بنحو 1 تريليون طن من ثاني أكسيد الكربون و10.4 تريليون طن من الكبريت في الغلاف الجوي.

وكشفت الدراسة أيضًا عن انخفاض في تراكم الكربون العضوي في أعماق المحيطات في وقت قريب من تأثير الكويكب المعروف باسم تشيككسولوب. ومن المحتمل أن يكون هذا الانخفاض نتيجة لانقراض العديد من الأنواع بسبب الكويكب. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض مسجل في درجة الحرارة، بسبب الكمية الكبيرة من الكبريت التي قذفها الكويكب في الهواء.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الانفجارات البركانية في الانقراض الجماعي، وعلى الرغم من أن تأثير الكويكب لم يسهم بشكل كبير في انبعاثات الغاز، إلا أنه لعب دورا في حدث الانقراض. إن أسلوب الباحثين في استخدام المعالجات المترابطة أدى إلى تقليل الوقت المستغرق لتحليل البيانات بشكل كبير، مما فتح إمكانيات للدراسات المستقبلية في مختلف مجالات علوم الأرض.

مصادر:

أليكس كوكس

برينهين كيلر

مجلة العلوم