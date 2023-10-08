يشكل سطوع كوكبات الأقمار الصناعية تحديات لعلم الفلك الأرضي

أكدت دراسة دولية حديثة، قام بتنسيقها مهندس الطيران سيغفريد إيجل من جامعة إلينوي أوربانا شامبين، أن الأقمار الصناعية المنشورة حديثًا مشرقة مثل النجوم التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. ويشكل هذا السطوع مصدر قلق لعلم الفلك الأرضي، لأنه يمكن أن يتداخل مع عمليات الرصد.

وجدت الدراسة أن القمر الصناعي BlueWalker 3 التابع لشركة AST Space Mobile، والذي يتميز بهوائي كبير ذو مصفوفة مراحلية، وصل إلى ذروة سطوع بلغت 0.4، مما يجعله واحدًا من ألمع الأجسام في سماء الليل. بالإضافة إلى ذلك، كان لمحول مركبة الإطلاق الذي لم يتم تعقبه قدر مرئي واضح يبلغ 5.5، وهو أكثر سطوعًا من القدر الموصى به وهو 7 من قبل الاتحاد الفلكي الدولي.

ويشكل العدد المتزايد من مجموعات الأقمار الصناعية، مثل ستارلينك، مصدر قلق أكبر. ومع تخطيط الشركات لإطلاق آلاف إلى مئات الآلاف من الأقمار الصناعية، فمن الممكن أن تتغير السماء ليلاً بشكل كبير. وأكد إيغل أن هذه الأقمار الصناعية الساطعة، إلى جانب حركتها، يمكن أن تعطل عمليات الرصد وتتسبب في فقدان بيانات التلسكوبات.

وتبذل الجهود لمعالجة هذه المسألة. على سبيل المثال، تستكشف شركة Starlink خيارات لجعل أسطح أقمارها الصناعية أكثر قتامة لامتصاص المزيد من ضوء الشمس وتقليل الانعكاس. ومع ذلك، فإن هذا النهج يولد الحرارة، مما يشكل تحديات هندسية إضافية. تفكر SpaceX أيضًا في استخدام الألواح الشمسية العاكسة مع المرايا العازلة لإعادة توجيه الانعكاسات بعيدًا عن الأرض.

يعد التعاون بين صناعة الفضاء وعلماء الفلك أمرًا بالغ الأهمية لإيجاد حلول فعالة. والهدف هو التخفيف من تأثير مجموعات الأقمار الصناعية على علم الفلك الأرضي والحفاظ على سلامة المراصد. وترفع الدراسة الوعي حول هذه القضية وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث والتعاون.

نُشرت الدراسة التي تحمل عنوان "الملاحظات البصرية لكوكبة فضائية فائقة السطوع" في مجلة Nature.

مصادر:

- نانداكومار، إس، إيجل، إس، تريجلوان ريد، جيه، وآخرون. (2023). "الملاحظات البصرية لقمر صناعي كوكبي فائق السطوع." الطبيعة، DOI: 10.1038/s41586-023-06672-7.