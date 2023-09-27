المشهد المتغير لمدينة نيويورك: غرق وارتفاع مستويات الأرض

اكتشف العلماء أن أجزاء من المنطقة الحضرية لمدينة نيويورك تشهد معدلات متفاوتة من الغرق وارتفاع مستويات الأرض. هذه التغيرات في الارتفاع، على الرغم من صغرها، يمكن أن يكون لها تأثير على مخاطر الفيضانات المحلية المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر. وأجرى الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Advances، باحثون من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وجامعة روتجرز.

باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد التي تسمى رادار الفتحة الاصطناعية التداخلية (InSAR)، قام الفريق بتحليل حركة الأرض العمودية عبر منطقة العاصمة من عام 2016 إلى عام 2023. ووجدوا أن الكثير من الحركة المرصودة حدثت في المناطق التي تم فيها تعديل الأرض بسبب الأنشطة البشرية مثل مثل استصلاح الأراضي وبناء مدافن النفايات. جعلت هذه التعديلات الأرض أكثر مرونة وأكثر عرضة للغرق.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم العمليات الطبيعية التي يعود تاريخها إلى العصر الجليدي الأخير في غرق الأرض وارتفاعها. أدى وجود طبقة جليدية كبيرة منذ حوالي 24,000 سنة إلى إعادة ضبط غطاء الأرض ببطء مع مرور الوقت. ونتيجة لهذا فإن مدينة نيويورك، التي تقع خارج حافة الغطاء الجليدي مباشرة، تغرق الآن.

في المتوسط، كانت منطقة العاصمة تنحسر بحوالي 0.06 بوصة (1.6 ملم) سنويًا. وتمكن الباحثون من رسم خريطة لهذه الحركة بالتفصيل، وتحديد أحياء ومعالم محددة تنحسر بمعدل أعلى من المتوسط. تعتبر هذه المعلومات ضرورية لأغراض رسم خرائط الفيضانات والتخطيط لها، خاصة مع استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر على مستوى العالم.

وتشمل النقاط الساخنة للهبوط البارزة مطار لاغوارديا، الذي يغرق بمعدل حوالي 0.15 بوصة (3.7 ملم) سنويًا. وأشار الباحثون إلى أن التجديد المستمر للمطار يهدف إلى معالجة مخاوف الفيضانات الناجمة عن ارتفاع مياه المحيط. وتشمل المناطق الأخرى التي تعاني من الهبوط ملعب آرثر آش ومواقع مختلفة في كوينز وبروكلين، والتي تم بناؤها على الحشو الاصطناعي.

وكشفت الدراسة أيضًا عن ارتفاعات لم يتم تحديدها سابقًا في شرق ويليامزبرغ وبروكلين وودسايد في كوينز. وترتفع هذه المناطق بحوالي 0.06 بوصة (1.6 ملم) سنويًا.

يعد فهم المشهد المتغير لمدينة نيويورك أمرًا ضروريًا لإدارة مخاطر الفيضانات بشكل فعال والتخطيط للمستقبل. مع استمرار تغير المناخ في التأثير على مستويات سطح البحر وزيادة تواتر أحداث الفيضانات، أصبح تتبع حركة الأرض العمودية أكثر أهمية.

مصادر:

– التقدم العلمي

- ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا