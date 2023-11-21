تقنية جديدة لتحديد محتوى الماء بدقة في المركبات القابلة للذوبان في الماء

طور باحثون من كلية الصيدلة بجامعة شرق فنلندا طريقة مبتكرة لتحديد محتوى الماء في المركبات القابلة للذوبان في الماء بدقة. ولهذه التقنية المتقدمة آثار كبيرة، خاصة في تصنيع الأدوية حيث تعد الجرعات الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية. تقدم الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة الكيمياء التحليلية، منهج التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي (NMR) في حالة الحل.

في مجال البحث والتطوير الصيدلاني، يعد فهم البنية والمحتوى المائي للمركب أمرًا حيويًا لأنه يؤثر بشكل مباشر على خصائصه الفيزيائية والكيميائية والصيدلانية. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر محتوى الماء على الوزن الجزيئي الإجمالي للمركب، ويلعب دورًا رئيسيًا في حساب جرعة الدواء الصحيحة.

تقليديا، يتم استخدام طرق مثل المعايرة وقياس الوزن الحراري لتحديد محتوى الماء في المركبات الكيميائية. ومع ذلك، غالبًا ما تتطلب هذه التقنيات وزنًا دقيقًا، أو تدمير العينات، أو خبرة متخصصة، أو تستهلك وقتًا كبيرًا.

تقدم طريقة الرنين المغناطيسي النووي التي طورها الباحثون بديلاً بسيطًا ودقيقًا لقياس محتوى الماء في المركبات القابلة للذوبان في الماء. وكانت النتائج التي تم الحصول عليها من خلال الرنين المغناطيسي النووي مماثلة لمحتوى الماء المحدد من خلال تحليل البلورات TGA والأشعة السينية، مما يؤكد فعاليته.

توصل الفريق أيضًا إلى اكتشاف جدير بالملاحظة أثناء بحثهم: يمكن أن يتغير المحتوى المائي للمركبات بمرور الوقت. على سبيل المثال، يتحول ملح الصوديوم لحمض الستريك من شكل يحتوي على 5.5 جزيء ماء بلوري إلى شكل يحتوي على جزيئين ماء بلوري فقط عند التخزين.

توفر طريقة الرنين المغناطيسي النووي العديد من المزايا. فهو يتطلب الحد الأدنى من معالجة العينات (مما يلغي الحاجة إلى الوزن الدقيق)، ويقدم قياسات سريعة (تستغرق حوالي 15-20 دقيقة لكل عينة)، ويسمح باستعادة العينة دون تدميرها. الطريقة أيضًا دقيقة للغاية وقابلة للتكرار.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام مطياف الرنين المغناطيسي النووي يتطلب استثمارًا كبيرًا، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في المختبرات حيث يتم تصنيع المركبات والمستحضرات الصيدلانية الجديدة. لا غنى عن هذه المعدات لتحديدات الهيكل وهي متوفرة بشكل شائع في مثل هذه الإعدادات البحثية.

باستخدام طريقة الرنين المغناطيسي النووي المطورة حديثًا، يمكن للباحثين ومصنعي الأدوية الآن تحديد المحتوى المائي للمركبات القابلة للذوبان في الماء بدقة أكبر، مما يسهل إنتاج أدوية أكثر أمانًا وفعالية.

أسئلة وأجوبة

ما أهمية التحديد الدقيق لمحتوى الماء في المركبات القابلة للذوبان في الماء؟

يعد التحديد الدقيق لمحتوى الماء أمرًا بالغ الأهمية في مختلف الصناعات، وخاصة في مجال البحث والتطوير الصيدلاني. ويؤثر محتوى الماء على الخواص الفيزيائية والكيميائية والصيدلانية للمركبات، بالإضافة إلى حسابات الجرعة الدوائية المناسبة.

ما هي بعض الطرق الشائعة الاستخدام لتحديد محتوى الماء؟

تشمل الطرق التقليدية لتحديد محتوى الماء المعايرة وقياس الوزن الحراري (TGA). ومع ذلك، غالبًا ما تتطلب هذه الطرق وزنًا دقيقًا، أو تدمير العينات، أو خبرة متخصصة، أو تستهلك وقتًا كبيرًا.

ما هي مميزات طريقة الرنين المغناطيسي النووي الجديدة؟

توفر طريقة الرنين المغناطيسي النووي العديد من المزايا، بما في ذلك سهولة التعامل مع العينات، وقياسات أسرع (حوالي 15-20 دقيقة لكل عينة)، والقدرة على استعادة المركب الذي تم فحصه دون تدمير العينة. الطريقة أيضًا دقيقة للغاية وقابلة للتكرار.

ما هو الاكتشاف الملحوظ الذي تم التوصل إليه خلال البحث؟

وكشف البحث أن المحتوى المائي للمركبات يمكن أن يتغير بمرور الوقت. على سبيل المثال، تحول ملح الصوديوم لحمض الستريك من شكل يحتوي على 5.5 جزيء ماء بلوري إلى شكل يحتوي على جزيئين ماء بلوري فقط أثناء التخزين.

هل مطياف الرنين المغناطيسي النووي مكلف؟

نعم، يعد مطياف الرنين المغناطيسي النووي استثمارًا كبيرًا. ومع ذلك، فهي أداة ضرورية في المختبرات المشاركة في تصنيع المركبات والمستحضرات الصيدلانية الجديدة، لأنها تلعب دورًا حاسمًا في تحديد البنية.