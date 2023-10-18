مراحل تغذية الفقاريات المائية وأهمية تجهيز الأغذية داخل الفم

في دراسة حديثة، يهدف الباحثون إلى فهم السلوك الغذائي لرباعيات الأرجل المبكرة أثناء الانتقال من الماء إلى الأرض. بقيادة الدكتور دانييل شوارتز والبروفيسور الدكتور راينر شوتش من متحف الدولة للتاريخ الطبيعي في شتوتغارت بألمانيا، ركز الفريق الدولي على السلوك الغذائي للسلمندر الموجود واستخدم النتائج التي توصلوا إليها لاستخلاص استنتاجات حول رباعيات الأرجل المبكرة.

قام الباحثون بملاحظة ودراسة سلوك التغذية لأربعين نوعًا من السمندل من مراحل نمو مختلفة، بما في ذلك اليرقات والأحداث والبالغين. استخدموا تصوير فيديو عالي السرعة بالأشعة السينية وأنتجوا رسومًا متحركة ثلاثية الأبعاد لتحليل الحركات السريعة للهياكل العظمية والفرائس في أفواه السمندل.

اقترحت النتائج سيناريوهين محتملين للتغذية الأرضية في رباعيات الأرجل المبكرة. يتضمن أحد السيناريوهات الإمساك بالفريسة بالفكين وسحبها مرة أخرى إلى الماء، حيث يمكن نقلها ومعالجتها بواسطة تيارات المياه والفكين. يتضمن السيناريو الآخر معالجة الفريسة مباشرة على الأرض من خلال مزيج من الاهتزاز والعض، يليها البلع بمساعدة النقل بالقصور الذاتي.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن رباعيات الأرجل المبكرة ربما أظهرت سلوكيات مضغ معقدة، على غرار الثدييات، على الرغم من امتلاك أسنان بسيطة نسبيا. يشير هذا إلى أن التغذية الأرضية كانت ممكنة حتى قبل تطور الألسنة المرنة.

يسلط البحث الضوء على السلوك الغذائي لرباعيات الأرجل المبكرة أثناء الانتقال من الماء إلى الأرض، ويوفر أساسًا لمزيد من الدراسات حول تطور سلوكيات التغذية في الفقاريات المبكرة.

مصادر:

- المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية (2023) DOI: 10.1098/rstb.2022.0541