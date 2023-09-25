يستخدم علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب لدراسة نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1

حقق فريق من علماء الفلك من معهد تروتييه لأبحاث الكواكب الخارجية (iREx) في جامعة مونتريال (UdeM) تقدمًا كبيرًا في فهم نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1. وباستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، لاحظ الباحثون TRAPPIST-1 b، وهو الكوكب الخارجي الأقرب إلى النجم في النظام. وتسلط النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Astrophysical Journal Letters، الضوء على أهمية النظر في تأثير النجوم الأم عند دراسة الكواكب الخارجية.

ترابيست-1 هو نجم قزم أحمر يقع على بعد 40 سنة ضوئية من الأرض. وقد اكتسب الاهتمام في عام 2016 عندما تم اكتشاف سبعة كواكب خارجية بحجم الأرض تدور حوله، ثلاثة منها تقع داخل المنطقة الصالحة للسكن حول النجم. أثارت هذه النتائج الآمال في العثور على بيئات صالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي.

استخدم فريق البحث تقنية التحليل الطيفي للإرسال لتحليل خصائص TRAPPIST-1 b. ومن خلال فحص ضوء النجم أثناء مروره عبر الغلاف الجوي للكوكب الخارجي أثناء العبور، يمكن لعلماء الفلك التعرف على البصمة الكيميائية الفريدة التي خلفتها الجزيئات والذرات الموجودة.

وكشفت الدراسة أن النشاط النجمي والتلوث يؤثران بشكل كبير على طبيعة الكواكب الخارجية. يشير التلوث النجمي إلى تأثير سمات النجم الخاصة، مثل البقع الداكنة والوجه اللامع، على قياسات الغلاف الجوي للكوكب الخارجي.

وجد الفريق أدلة دامغة تشير إلى أن التلوث النجمي يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل أطياف انتقال TRAPPIST-1 b وربما الكواكب الأخرى في النظام. يمكن أن يؤدي نشاط النجم إلى إنشاء "إشارات شبحية" قد تشير بشكل خاطئ إلى وجود جزيئات معينة في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي. وهذا يؤكد الحاجة إلى النظر في التلوث النجمي عند التخطيط لعمليات الرصد المستقبلية لأنظمة الكواكب الخارجية.

في حين أن TRAPPIST-1 b لا يتمتع بغلاف جوي مهم، إلا أن قربه من النجم وإشارات عبوره يجعله هدفًا حيويًا للمراقبة. أجرى الباحثون عمليتي استرجاع مستقلتين للغلاف الجوي وقرروا أن أطياف TRAPPIST-1 b يمكن تفسيرها من خلال التلوث النجمي النموذجي وحده، مما يشير إلى عدم وجود دليل على وجود جو مهم على الكوكب.

على الرغم من أن هذه النتيجة تستبعد أنواعًا معينة من الأجواء، مثل الأجواء الخالية من السحب والغنية بالهيدروجين، إلا أنه لا يمكن استبعاد الأجواء الرقيقة مثل تلك المكونة من الماء النقي أو الكربون. ستساهم الملاحظات الإضافية وتحليل البيانات في فهمنا لنظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1 وإمكانية وجود بيئات صالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:

العنوان: يستخدم علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب لدراسة نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1

يستخدم علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب لدراسة نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1 المصدر مطبوعات دورية الفيزياء الفلكية