توفر العواصف الفرعية في الغلاف المغناطيسي للأرض رؤى للتنبؤ بالطقس الفضائي

سلطت دراسة حديثة أجراها علماء من المعهد الهندي للمغناطيسية الأرضية (IIG) الضوء على دور العواصف الفرعية في الغلاف المغناطيسي للأرض وتأثيرها على التنبؤ بالطقس الفضائي. العواصف الفرعية هي اضطرابات قصيرة المدى في الغلاف المغناطيسي للأرض تؤدي إلى ازدواجية استقطاب المجال المغناطيسي، مما يؤدي إلى زيادة في تدفق الأيونات الثقيلة في الغلاف المغناطيسي الداخلي.

الدراسة، التي استخدمت بيانات من مطياف الكتلة الهيليوم والأكسجين والبروتون والإلكترون (HOPE) ومجموعة أدوات المجال الكهربائي والمغناطيسي وأداة العلوم المتكاملة (EMFISIS) على متن المركبة الفضائية مسبار عاصفة الحزام الإشعاعي (RBSP)، فحصت 22 حدثًا من العواصف الفرعية. من عام 2018. ركز العلماء على خصائص استقطاب المجال المغناطيسي وارتباطه بتعزيز تدفق الأيونات النشطة O+ وH+.

تتأثر العواصف الفرعية بعوامل مثل المجال المغناطيسي بين الكواكب (IMF)، وسرعة الرياح الشمسية، والضغط الديناميكي للرياح الشمسية. يعد الاتجاه الجنوبي لصندوق النقد الدولي عاملاً رئيسياً في إثارة العواصف الفرعية، لأنه يتسبب في إعادة الاتصال المغناطيسي في الغلاف المغناطيسي في الجانب النهاري. في المتوسط، تستمر العواصف الفرعية لمدة 2-4 ساعات تقريبًا وتطلق كمية كبيرة من الطاقة المستخرجة من التفاعل بين الرياح الشمسية والغلاف المغناطيسي.

إن فهم دور صفيحة البلازما في نقل وتسريع الأيونات أثناء العواصف الفرعية أمر بالغ الأهمية لدراسة ديناميكيات الفضاء الخارجي بالقرب من الأرض، والمعروف باسم الفضاء الجغرافي. عادةً، يتكون الفضاء الأرضي من أيونات H+، ولكن هناك حالات تزداد فيها نسبة أيونات O+ فجأة. يؤدي وجود أيونات O+ إلى تغيير ديناميكيات البلازما في الفضاء الأرضي، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى دراسة تغيرات تدفق الأيونات لتحسين التنبؤ بالطقس الفضائي.

ومن خلال التحقيق في التغيرات في تكوين الأيونات أثناء العواصف الفرعية، يمكن للعلماء تحديد سبب هذه الاختلافات ومنطقتها بدقة. وستعمل هذه المعرفة على تعزيز دقة التنبؤات المستقبلية لطقس الفضاء، مما يفيد مختلف التطبيقات التي تعتمد على أنظمة الاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وفي الختام، تقدم الدراسة التي أجراها علماء من المعهد الهندي للمغناطيسية الأرضية رؤى قيمة حول العواصف الفرعية في الغلاف المغناطيسي للأرض وصلتها بالتنبؤ بالطقس الفضائي. وتساهم النتائج في فهم أفضل لديناميكيات البلازما في الفضاء الجغرافي وتمهد الطريق لتنبؤات أكثر دقة لظواهر الطقس الفضائي في المستقبل.

مصادر:

– المعهد الهندي للمغناطيسية الأرضية (IIG)

– مجلة التقدم في أبحاث الفضاء