عدد النجوم الشابة ذات الكتلة المنخفضة في Trumpler 14

باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT)، أجرى علماء الفلك الأوروبيون ملاحظات طيفية لعنقود مفتوح يسمى ترومبلر 14. وتوفر نتائج دراستهم مزيدًا من المعلومات حول خصائص النجوم الشابة منخفضة الكتلة داخل هذا العنقود.

العناقيد المفتوحة هي مجموعات من النجوم المرتبطة ببعضها البعض بشكل فضفاض وتتشكل من نفس السحابة الجزيئية العملاقة. Trumpler 14 هو عنقود مفتوح يقع في سديم كارينا، على بعد حوالي 9,000 سنة ضوئية من الأرض. إنها واحدة من العناقيد الأكثر ضخامة وشبابًا وصغرًا في مجمع سديم كارينا.

استخدم فريق من علماء الفلك بقيادة دومينيكا إيتريش من المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) أداة المستكشف الطيفي متعدد الوحدات (MUSE) الخاصة بـ VLT لاستكشاف النجوم الشابة منخفضة الكتلة في Trumpler 14. وقاموا بتحليل الخصائص الطيفية والنجمية لـ 780 نجمًا داخل المجرة. العنقودية، مع التركيز على 717 منها.

وكشفت الدراسة أن معظم النجوم في العينة تنتمي إلى النوعين الطيفيين K وM. وكانت كتلة حوالي نصف النجوم أقل من كتلة شمسية واحدة، بينما تبلغ كتلة النجم الأقل كتلة 1 كتلة شمسية فقط. يعد هذا التحليل العميق للنجوم منخفضة الكتلة في مثل هذه المنطقة البعيدة والضخمة بمثابة مساهمة كبيرة في هذا المجال.

واستنادًا إلى توزيع أعمار النجوم، قدر علماء الفلك عمر ترامبلر 14 بحوالي مليون سنة، وهو ما يتوافق مع النتائج السابقة. وأكد الباحثون أن تقدير العمر هذا قوي ولا يتأثر بأي مسارات تطورية محددة.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول تكوين وتطور النجوم منخفضة الكتلة في بيئة عنقودية. يعد فهم خصائص وسلوكيات النجوم منخفضة الكتلة أمرًا ضروريًا لأنها أكثر أنواع النجوم شيوعًا في المجرة وحساسة للظروف البيئية.

المصدر

– دومينيكا إيتريش وآخرون، “عدد النجوم الشابة منخفضة الكتلة في ترومبلير 14،” أرخايف (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.14168