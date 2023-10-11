دراسة تستكشف اضطرابات واسعة النطاق في مجرة ​​NGC 6946

أجرى علماء فلك من الهند دراسة لبحث الاضطراب واسع النطاق في الوسط بين النجمي (ISM) للمجرة الحلزونية NGC 6946. وتقدم نتائج هذه الدراسة، المنشورة على خادم ما قبل الطباعة arXiv، نظرة ثاقبة لطبيعة هذا الأمر. ظاهرة.

يلعب الاضطراب في ISM دورًا حاسمًا في عمليات مختلفة مثل تكوين النجوم، واستقرار السحب الجزيئية، وسلوك الأشعة الكونية. وعلى الرغم من الدراسات العديدة، فإن الآلية المسؤولة عن توليد هذا الاضطراب لا تزال غير مفهومة جيدًا.

NGC 6946 هي مجرة ​​حلزونية لامعة تقع على بعد حوالي 19.2 مليون سنة ضوئية. قام الباحثون بتحليل البيانات من مصفوفة كارل جي جانسكي الكبيرة جدًا (VLA) ومسح المجرات القريبة HI (THINGS) لإلقاء نظرة فاحصة على الاضطراب في NGC 6946. واستخدموا مقدر لحظة الرؤية (VME) لقياس الحياد المحايد. كثافة عمود الهيدروجين الذري (HI) وطيف طاقة السرعة المضطربة لخط البصر.

تكشف نتائج الدراسة عن وجود سلسلة طاقة واسعة النطاق في قرص NGC 6946. وتشير مؤشرات قانون الطاقة إلى أن آلية قيادة الاضطراب في هذه المجرة هي مزيج من التأثير الضاغط والملف اللولبي. ويعتقد الباحثون أن المجال المغناطيسي لـ NGC 6946، وخاصة المجالات المغناطيسية بين الأذرع المعروفة باسم الأذرع المغناطيسية، يلعب دورًا مهمًا في إثارة الاضطراب واسع النطاق. ويعتقد أن هذه الهياكل المغناطيسية هي نتيجة للديناميكيات المضطربة في القرص.

ويشير مؤلفو الدراسة إلى أهمية إجراء المزيد من التحقيقات في طبيعة الاضطراب في ISM. يقترحون قياس سلسلة الاضطراب في عدد أكبر من المجرات وتفسير النتائج من خلال عمليات محاكاة رقمية لتعزيز فهمنا.

مصادر:

– ميرا نانداكومار وآخرون، سلسلة من الاضطرابات واسعة النطاق في المجرة الحلزونية NGC 6946، أرخايف (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.02661

- Phys.org