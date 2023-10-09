سر موجات ويسلر على كوكب الزهرة: لا توجد عواصف رعدية، ولكن شيء آخر؟

في عام 1978، اكتشفت المركبة الفضائية بايونير فينوس آلاف الموجات الصافرة فوق سطح كوكب الزهرة. الصافرات عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تدوم لمدة نصف ثانية تقريبًا. ترتبط عادةً بالعواصف الرعدية على الأرض. إلا أن اكتشاف صفارات على كوكب الزهرة أثار جدلا حول وجود عواصف رعدية على توأم الأرض.

أتاح التحليق الأخير بواسطة مسبار باركر الشمسي في عام 2021 للعلماء الفرصة لدراسة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة باستخدام أدوات حساسة. وكشفت ملاحظات المسبار أن الموجات الصافرة على كوكب الزهرة كانت تنتشر للأسفل من الغلاف الجوي وليس للأعلى وللخارج، كما لوحظ في العواصف الرعدية على الأرض.

ويشير هذا الاكتشاف إلى أن البرق ليس شائعا في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، على الرغم من ظروفه غير المضيافة. ومع ذلك، يبقى السؤال: ما الذي يسبب موجات الصافرة؟ ويعتقد العلماء أن إعادة الاتصال المغناطيسي، حيث تجتمع خطوط المجال المغناطيسي الملتوية معًا مرة أخرى، يمكن أن يكون السبب الكامن وراء ذلك.

في حين أن السبب الدقيق للصفارات لا يزال غير معروف، فإن البحث الجديد يوفر بيانات قيمة للمساعدة في تسوية الجدل حول البرق على كوكب الزهرة. وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع بحث سابق أجري في عام 2021، والذي لم يكتشف أيضًا أي موجات راديو من نشاط البرق على كوكب الزهرة.

تم نشر الورقة البحثية التي توضح تفاصيل هذه النتائج في Geophysical Research Letters. ويأمل المؤلف الرئيسي للدراسة، هارييت جورج، أنه مع البيانات المتاحة حديثًا، يمكن أخيرًا حل الجدل الدائر حول البرق على كوكب الزهرة.

هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات لفهم ظاهرة الموجات الصافرة على كوكب الزهرة بشكل كامل. ومع ذلك، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على الظروف الجوية لكوكبنا المجاور وتعمق فهمنا لعالم كوكب الزهرة الرائع.

مصادر:

– الرسائل البحثية الجيوفيزيائية: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021GL093351

- حقوق الصورة: ناسا/مختبر الدفع النفاث