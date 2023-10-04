دراسة تكشف الاتجاه نحو أنماط عيون أكبر وأقل على الفراشات

حددت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد ليبنيز لتحليل تغير التنوع البيولوجي (LIB) بالتعاون مع علماء في المكسيك والبرازيل والولايات المتحدة نمطًا من البقع العينية الأكبر والأقل على أجنحة الفراشات الاستوائية. بقع العين هي أنماط لونية على أجنحة الفراشة تشبه عيون الفقاريات وتعمل كآلية دفاع ضد الحيوانات المفترسة.

ركزت الدراسة على مجموعة من الفراشات تسمى إيونيكا، والتي تظهر تباينًا كبيرًا في عدد وحجم البقع العينية على الجانب السفلي من أجنحتها. ومن خلال تحليل الحمض النووي وملاحظات السمات المورفولوجية، وجد الباحثون اتجاهًا نحو ظهور بقع عيون أكبر وأقل داخل هذه المجموعة. يثير هذا الاتجاه تساؤلات حول الأسباب التطورية وراء فقدان البقع العينية وتوسيع نقاط محددة.

ويتكهن الباحثون بأن البقعة العينية الكبيرة قد تكون أكثر ترويعا للحيوانات المفترسة المحتملة مقارنة بالعديد من البقع العينية الأصغر. يقترح أن الانتقاء الطبيعي قد يؤدي إلى زيادة في حجم البقع العينية وفقدان بقع العين الأصغر في ظل ظروف معينة. قد يختلف تأثير هذا التغيير التطوري اعتمادًا على موطن الفراشات.

وبينما ركزت الدراسة على مجموعات الفراشات الاستوائية، فمن المحتمل أن تنطبق النتائج على الفراشات في مناطق أخرى أيضًا. ويعتقد الباحثون أن النتائج تساهم في فهم أوسع للطبيعة والعمليات التطورية. تلعب الفراشات، المعروفة بجاذبيتها، دورًا مهمًا باعتبارها "أنواع العلم" التي تلفت الانتباه إلى قضايا مهمة مثل الحفاظ على الأنواع وحماية البيئة.

توفر الدراسة، التي نشرت في مجلة Cladistics، رؤى قيمة حول التطور المورفولوجي للفراشات وتسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين بقع العين، وتقزح الجناح، والصفات الأخرى في هذه الحشرات.

مصادر: Ivonne J. Garzón-Orduña et al، تنوع نمط الجناح في فراشات Eunica (Nymphalidae: Biblidinae): يتضمن التحليل التطوري اتجاهات تكيفية منفصلة في إزدواج الشكل الجنسي الظهري وتطور بقعة العين البطنية، Cladistics (2023).

تنويه: "تحدد الدراسة الاتجاه نحو أنماط بقع عيون أكبر وأقل على الفراشات" - Leibniz-Institut zur Analyze des Biodiversitätswandels