وجدت الدراسة أن تلوث المواد البلاستيكية النانوية والمعادن يهدد النظم البيئية للمياه العذبة

سلطت دراسة دولية حديثة أجراها باحثون من جامعة كويمبرا الضوء على المخاطر المرتبطة بتلوث المواد البلاستيكية النانوية والمعادن في النظم البيئية للمياه العذبة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الجامعة. ركزت الدراسة على التلوث المشترك للمياه العذبة وتأثير المواد البلاستيكية النانوية الوظيفية على الفطريات المائية في وجود المعادن. ونشر فريق البحث، بالتعاون مع جامعة هاركورت بتلر التقنية وجامعة كونكوك، دراستهم في مجلة التلوث البيئي.

وشدد الباحثون على أهمية فهم التأثيرات المشتركة للملوثات على الكائنات الحية بسبب تعايشها الذي لا مفر منه. البلاستيك النانوي عبارة عن شظايا بلاستيكية يقل حجمها عن 1,000 نانومتر وتستخدم بشكل شائع في صناعات مختلفة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف.

المياه العذبة معرضة بشكل خاص للملوثات لأنها بمثابة واجهة بين البيئتين الأرضية والمائية. تساهم أنشطة التعدين في وجود المعادن في أنظمة المياه العذبة، مما يؤدي إلى تعايش المعادن مع الملوثات الناشئة مثل المواد البلاستيكية النانوية. تلعب الفطريات المائية، وهي نوع من الفطريات، دورًا حاسمًا في تحلل المواد العضوية في المجاري المائية الصغيرة، مما يسهل نقل الطاقة والمواد المغذية عبر السلسلة الغذائية.

أثناء الاختبار المعملي الذي تم إجراؤه للدراسة، تم استخدام تركيزات واقعية من المواد البلاستيكية النانوية، بما في ذلك البوليسترين العادي والكربوكسيلات، جنبًا إلى جنب مع النحاس لتقييم آثارها المجمعة على العمليات الخلوية ونمو الفطريات المائية Articulospora tetraladia. وأظهرت النتائج أن التعرض للعلاجات التي تحتوي على مواد بلاستيكية نانوية وظيفية والنحاس أدى إلى الإجهاد التأكسدي، وتمزق غشاء البلازما، وقمع نمو الفطريات.

تضيف هذه النتائج إلى مجموعة الأبحاث المتزايدة التي تسلط الضوء على مخاطر المواد البلاستيكية النانوية والتلوث المعدني في النظم البيئية للمياه العذبة. وقد أظهرت الدراسات السابقة وفرة من المواد البلاستيكية الدقيقة في المسطحات المائية ومخاطرها الصحية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، أثيرت مخاوف بشأن وجود بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية متراكمة في اللدائن الدقيقة في الأنظمة المائية.

لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه يجب اتخاذ تدابير لمعالجة تلوث النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، وخاصة من خلال تنظيم والحد من التلوث البلاستيكي والمعادن. يعد الحفاظ على هذه البيئات أمرًا ضروريًا للصحة العامة للنظم البيئية ورفاهية الكائنات المائية.

المصدر: لوسا