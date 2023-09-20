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صلة محتملة بين كوفيد-19 ومرض الزهايمر

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 20، 2023
صلة محتملة بين كوفيد-19 ومرض الزهايمر

سلطت دراسة حديثة الضوء على آلية جزيئية محتملة يمكن أن تفسر الأعراض المعرفية، بما في ذلك "ضباب الدماغ"، الذي يعاني منه الأفراد المصابون بفيروس SARS-CoV-2. ويشير البحث أيضًا إلى وجود صلة محتملة بين كوفيد-19 وتطور مرض الزهايمر أو تفاقمه.

واستكشفت الدراسة، التي قادتها كريستينا دي بريميو وزملاؤها، آثار عدوى SARS-CoV-2 على الخلايا العصبية ونماذج الفئران. وركز الفريق على بروتين يسمى تاو، المعروف بدوره في تطور مرض الزهايمر. في الأفراد المصابين بمرض الزهايمر، تصبح جزيئات تاو متشابكة وتتجمع معًا في الخلايا العصبية.

وكشف البحث أنه عندما يصيب SARS-CoV-2 الخلايا العصبية أو دماغ الفأر، فإنه يتفاعل مع تاو، مما يسبب عملية تسمى فرط الفسفرة. تتضمن هذه العملية إضافة مجموعات الفوسفات إلى تاو في مواقع ربط محددة. ومن المثير للاهتمام أن فرط الفسفرة الذي لوحظ في الدراسة يعكس أنماط الفسفرة التي شوهدت لدى مرضى الزهايمر.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون زيادة كبيرة في مستويات تاو في الجزء غير القابل للذوبان من الخلايا المصابة، مما يشير إلى تغيرات مرضية في البروتين. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات نتيجة مباشرة للفيروس أو جزء من الاستجابة الدفاعية الخلوية.

في حين أن الدراسة توفر رؤى قيمة حول العلاقة المحتملة بين كوفيد-19 ومرض الزهايمر، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الأساسية بشكل كامل وتحديد أهميتها السريرية. ومع ذلك، تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية مواصلة التحقيق في التأثيرات العصبية طويلة المدى لكوفيد-19.

وبشكل عام، تساهم هذه الدراسة في مجموعة الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن عدوى كوفيد-19 قد تكون لها آثار تتجاوز أعراض الجهاز التنفسي. يثير التفاعل بين SARS-CoV-2 وTau احتمالات مثيرة للاهتمام للبحث المستقبلي وتطوير التدخلات العلاجية.

المرجع مجلة: دي بريميو، C.، وآخرون. (2023) تؤدي عدوى فيروس كورونا 2 المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة إلى توقيع تاو المرضي في الخلايا العصبية. رابطة PNAS. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(ملاحظة: توفر المقالة الأصلية معلومات أكثر تفصيلاً ويمكن الوصول إليها عبر مرجع المجلة المقدم.)

By غابرييل بوتا

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