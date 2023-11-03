أدلة جديدة تشير إلى أن تكوين القمر ترك بقايا الوشاح العميق

توصل علماء من الصين والولايات المتحدة إلى اكتشاف رائد يقدم منظورًا جديدًا حول تكوين القمر. تشير الأبحاث الحديثة المنشورة في مجلة Nature إلى أن جسمين ضخمين مدفونين في الوشاح العميق للأرض يمكن أن يكونا من بقايا خلق القمر منذ حوالي 4.5 مليار سنة.

تماشيًا مع النظرية السائدة، يفترض العلماء أن القمر تشكل بعد اصطدام كوكب بحجم المريخ يُشار إليه باسم ثيا إما مع جايا أو الأرض المبكرة. أدى هذا الاصطدام العنيف إلى دفع الطبقة العليا من الأرض إلى الفضاء، حيث اجتمعت الشظايا في النهاية لتشكل القمر.

وقد قدم الفريق الدولي، المكون من باحثين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجامعة ولاية أريزونا، ومرصد شنغهاي الفلكي (SHAO)، أدلة دامغة لدعم هذه الفرضية. ويفترضون أنه أسفل القارة الأفريقية والمحيط الهادئ، توجد شذوذات ذات أبعاد كبيرة وسرعات زلزالية منخفضة في الطبقة السفلية من الأرض. ويعتقدون أن هذه الحالات الشاذة قد تكون مشتقة من مواد عباءة ثيا (المشار إليها باسم TMMs)، والتي تمتلك بطبيعتها كثافة أكبر بنسبة 2 إلى 3.5 بالمائة من كثافة عباءة الأرض الأولية.

من خلال محاكاة التأثيرات الهائلة، كشف الفريق أن جزءًا من عباءة ثيا قد اندمج مع الوشاح السفلي الصلب للأرض الأولية واستمر داخله بعد الحدث الكارثي الذي شكل القمر.

إحدى السمات المذهلة لبقايا ثيا، الشبيهة بصخور القمر، هي محتواها العالي من الحديد، مما يمنحها تركيبة أكثر كثافة مقارنة بمحيطها. بعد الاصطدام، من المحتمل أن هذه النقط الكثيفة، التي تمتد لعشرات الكيلومترات، غرقت وتراكمت في أكوام كيميائية حرارية فوق قلب الأرض، وبقيت في النهاية على قيد الحياة حتى يومنا هذا. ويرى العلماء أن هذه العملية تمثل نتيجة طبيعية للتأثير العملاق الذي ولّد القمر.

تمتد الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من العلوم القمرية. فهو يقدم للباحثين عدسة مبتكرة يمكن من خلالها فهم البنية الداخلية للأرض، وتطورها على المدى الطويل، وحتى تكوين النظام الشمسي الداخلي. علاوة على ذلك، يقترح المؤلف المشارك دينغ هونغ بينغ من SHAO أن هذه الدراسة يمكن أن توفر رؤى قيمة حول قابلية الكواكب الخارجية للسكن خارج نظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي النظرية السائدة حول تكوين القمر؟

ج: تشير النظرية السائدة إلى أن القمر تشكل بعد اصطدام كوكب بحجم المريخ يُدعى ثيا إما بغايا أو بالأرض المبكرة.

س: ما الدليل الذي يدعم فرضية وجود بقايا تشكل القمر في الوشاح العميق للأرض؟

ج: إن وجود شذوذين بحجم قارة مع سرعات زلزالية منخفضة في الوشاح السفلي، تحت القارة الأفريقية والمحيط الهادئ، على التوالي، يُنظر إليه كدليل محتمل على مواد عباءة ثيا التي اندمجت مع عباءة الأرض بعد تكوين القمر.

س: كيف يمكن لآثار ثيا البقاء على قيد الحياة حتى يومنا هذا؟

ج: بعد الاصطدام العملاق، غرقت النقط الكثيفة من بقايا ثيا وتراكمت في أكوام كيميائية حرارية فوق قلب الأرض، حيث من المحتمل أنها استمرت حتى يومنا هذا.