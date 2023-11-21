رؤى أعمق حول ثقب الأوزون في القطب الجنوبي: كشف العوامل المعقدة

ألقت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أوتاجو ضوءا جديدا على ثقب الأوزون في القطب الجنوبي وحجمه وعمقه المستمرين على مدى السنوات الأربع الماضية. وخلافا للاعتقاد الشائع، فإن مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) قد لا تكون وحدها المسؤولة عن استنفاد طبقة الأوزون المثيرة للقلق.

وتناولت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، التغيرات الشهرية واليومية في مستويات الأوزون عبر مختلف الارتفاعات وخطوط العرض في ثقب الأوزون في القطب الجنوبي من عام 2004 إلى عام 2022. المؤلف الرئيسي هانا كيسينيتش، حاصل على دكتوراه. كشف مرشح في قسم الفيزياء، أن ثقب الأوزون لم يتوسع في المنطقة فحسب، بل أصبح أيضًا أعمق بشكل ملحوظ خلال فصل الربيع مقارنة بما كان عليه قبل عقدين تقريبًا.

وقد توصل الباحثون إلى روابط مدهشة بين انخفاض الأوزون والتغيرات في الهواء الذي يدخل إلى الدوامة القطبية فوق القارة القطبية الجنوبية. ويشير هذا إلى أن ثقوب الأوزون الكبيرة الأخيرة لا يمكن أن تعزى فقط إلى مركبات الكربون الكلورية فلورية. وفي حين أن بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ينظم إنتاج واستهلاك المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون منذ عام 1987، فإن الدراسة تسلط الضوء على وجود عوامل معقدة أخرى تساهم في ثقب الأوزون.

وشدد كيسينيتش على أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في معالجة استنفاد الأوزون المرتبط بمركبات الكربون الكلورية فلورية، إلا أن ثقب الأوزون في القطب الجنوبي كان من بين أكبر الثقوب المسجلة في السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت سنتان من السنوات الخمس السابقة ذلك حجمًا ملحوظًا أيضًا. في الواقع، تجاوز ثقب الأوزون لعام 2023 بالفعل حجم السنوات الثلاث السابقة، حيث يغطي أكثر من 26 مليون كيلومتر مربع، أي ما يقرب من ضعف مساحة القارة القطبية الجنوبية.

يعد فهم تقلب الأوزون أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لتأثيره الكبير على المناخ في نصف الكرة الجنوبي. يتفاعل ثقب الأوزون في القطب الجنوبي مع التوازن الجوي الدقيق، مما يؤثر على أنماط الرياح والمناخ السطحي، الأمر الذي يمكن أن يكون له تداعيات محلية. وأوضح كيسينيتش أنه على الرغم من أن ثقب الأوزون منفصل عن تأثيرات الغازات الدفيئة على المناخ، إلا أنه يلعب دورا أساسيا في توزيع الأشعة فوق البنفسجية وتخزين الحرارة داخل الغلاف الجوي.

وفي معرض معالجة المخاوف بشأن الأشعة فوق البنفسجية الشديدة، طمأن كيسينيتش الأفراد في نيوزيلندا إلى أن ثقب الأوزون في القطب الجنوبي لا يمتد بشكل عام فوق البلاد، لأنه يقع بشكل رئيسي فوق القارة القطبية الجنوبية والقطب الجنوبي مباشرة. وهذا يجعل النيوزيلنديين أقل عرضة لخطر التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية.

بشكل عام، تعد هذه الدراسة بمثابة تذكير بأن الديناميكيات المعقدة لثقب الأوزون في القطب الجنوبي تتطلب مراقبة وفهمًا مستمرًا. في حين أن تنظيم مركبات الكربون الكلورية فلورية قد حقق نتائج إيجابية، فمن الضروري دراسة ومعالجة العوامل المتعددة الأوجه المؤثرة لإدارة وتخفيف تأثير ثقب الأوزون على المناخ وأنماط الطقس الإقليمية بشكل فعال.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما الذي يسبب ثقب الأوزون في القطب الجنوبي؟

يُعزى ثقب الأوزون في القطب الجنوبي في المقام الأول إلى وجود مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) وغيرها من المواد المستنفدة للأوزون. ومع ذلك، تشير هذه الدراسة الحديثة إلى أن العوامل المعقدة غير مركبات الكربون الكلورية فلورية قد تساهم أيضًا في ثقب الأوزون.

2. هل بدأ ثقب الأوزون في التحسن؟

وفي حين نجح بروتوكول مونتريال في تنظيم إنتاج واستهلاك المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، تكشف الدراسة أن ثقب الأوزون في القطب الجنوبي ظل كبيرا بشكل ملحوظ على مدى السنوات الأربع الماضية، بل وتجاوز الأرقام القياسية السابقة في الحجم.

3. كيف يؤثر ثقب الأوزون على المناخ؟

لثقب الأوزون تأثيرات على أنماط الرياح والمناخ السطحي في نصف الكرة الجنوبي. يمكن أن يؤثر على الظروف الجوية المحلية وله آثار على توزيع الحرارة في الغلاف الجوي.

4. هل هناك خطر زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية بسبب ثقب الأوزون؟

في حين أن ثقب الأوزون يمكن أن يسبب مستويات شديدة من الأشعة فوق البنفسجية فوق القارة القطبية الجنوبية، إلا أنه لا يمتد بشكل كبير فوق مناطق مثل نيوزيلندا. لا يحتاج الأفراد في مثل هذه المناطق إلى القلق بشأن وضع واقي شمسي إضافي بسبب التأثير المباشر لثقب الأوزون.

[المصدر: جامعة أوتاجو]