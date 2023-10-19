وجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر عرضة لخطر الإصابة مرة أخرى بكوفيد-19

كشفت دراسة جديدة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (PWH) لديهم معدلات أعلى للإصابة مرة أخرى بكوفيد-19 مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية (PWOH).

وحللت الدراسة، التي نشرت في مجلة الأمراض المعدية الناشئة، بيانات من 453,587 بالغًا في شيكاغو أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2 منذ إصابتهم الأولية حتى مايو 2022. وفحص الباحثون نتائج اختبار كوفيد-19 وسجلات التطعيم المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية المعزز في شيكاغو. نظام الإبلاغ عن الإيدز

ووجدت الدراسة أن 5.3% من الأفراد المصابين بفيروس كورونا عانوا من الإصابة مرة أخرى، بما في ذلك 6.7% من المصابين بـ PWH و5.2% من المصابين بـ PWH. كان معدل الإصابة مرة أخرى بـ PWH يبلغ 66 لكل 1,000 شخص في السنة، وهو أعلى من معدل 50 لكل 1,000 شخص في السنة بين PWH. بعد التعديل لعوامل أخرى، كان لدى PWH معدل أعلى بكثير من الإصابة بـCOVID-19 مرة أخرى (1.46 لكل 1,000 شخص في السنة) مقارنة بـ PWH.

وقد لوحظ أنه من بين الأفراد الذين عانوا من الإصابة مرة أخرى، يميل PWH إلى أن يكونوا أكبر سنًا (بمتوسط ​​عمر 43 عامًا) مقارنة بـ PWH (بمتوسط ​​عمر 36 عامًا). كان الأشخاص الذين يعانون من PWH أيضًا أكثر عرضة لأن يكونوا من الرجال (79.3٪ مقابل 40.9٪) والسود (53.7٪ مقابل 27.0٪). بالإضافة إلى ذلك، كان لدى PWH احتمالية أكبر لتلقي سلسلة لقاحات كوفيد-19 الأولية والداعمة مقارنة بـ PWH (31.8% مقابل 22.1%). ومن المثير للاهتمام أن نسبة أقل من PWH لم يتم تطعيمهم في وقت إصابتهم الأولى مقارنة بـ PWH (87.5% مقابل 91.0%).

تسلط الدراسة الضوء على أهمية اتباع PWH لجدول التطعيم الموصى به ضد فيروس كورونا، بما في ذلك تلقي جرعات معززة، للتخفيف من خطر الإصابة مرة أخرى بـ SARS-CoV-19. من بين السكان الذين تلقوا اللقاح قبل إصابتهم الأولى، أكمل 2% منهم سلسلة لقاحات Pfizer/BioNTech الأولية. ومن بين الأفراد الذين عانوا من الإصابة مرة أخرى، أكمل 54.2% السلسلة الأولية لكنهم لم يتلقوا جرعة معززة بعد.

بغض النظر عن الموجة المتغيرة والربع التقويمي، أظهر PWH باستمرار معدل إصابة مرة أخرى أعلى من PWOH. حدثت أعلى حالات الإصابة مرة أخرى بين PWH خلال هيمنة سلالة Omicron، مع 50 حالة لكل 1,000 شخص في السنة. بشكل عام، كان هناك ما يزيد عن 16 حالة إصابة مرة أخرى لكل 1,000 شخص في السنة تم الإبلاغ عنها بين PWH.

ولمنع تكرار الإصابة بـ SARS-CoV-2، يؤكد المؤلفون على أن PWH يجب أن يلتزم بجدول لقاح كوفيد-19 الموصى به، بما في ذلك الجرعات المنشطة.

مصادر:

– مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)

– مجلة الأمراض المعدية الناشئة