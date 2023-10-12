استخدام مضان الكلوروفيل المستحث بالطاقة الشمسية لقياس تأثيرات الأوزون على نباتات فول الصويا

استخدم باحثون من جامعة إلينوي أوربانا شامبين وخدمة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية مضان الكلوروفيل المستحث بالطاقة الشمسية (SIF) لدراسة تأثير ارتفاع الأوزون (O3) على نباتات فول الصويا. وتهدف الدراسة، التي نشرت في مجلة علم النبات التجريبي، إلى فهم كيفية تأثير ملوثات الهواء، مثل الأوزون، على المحاصيل والإمدادات الغذائية في العالم.

أصبحت قياسات SIF أداة مهمة في اكتشاف إجهاد النبات خلال العقد الماضي. تمتص النباتات ضوء الشمس من أجل عملية التمثيل الضوئي، ويتم إطلاق الطاقة الزائدة على شكل حرارة وتوهج خافت يسمى الفلورسنت، وهو غير مرئي للعين البشرية. استخدم الباحثون SIF لدراسة عمليات التمثيل الضوئي وتقييم تأثيرات عوامل مثل ثاني أكسيد الكربون (CO2) ودرجة الحرارة على النباتات.

في هذه الدراسة، استخدم الفريق SIF لقياس تأثير المستويات العالية من الأوزون على نباتات فول الصويا. الأوزون هو ملوث هواء ضار ويشكل تكلفة كبيرة على المزارعين. أجرى الباحثون التجربة في منشأة SoyFACE، مما يسمح لهم بدراسة آثار تلوث الأوزون في الميدان. تم استخدام الأنظمة الطيفية المحمولة لقياس مستويات SIF في كل من قطع التحكم والمؤامرات ذات الأوزون المرتفع.

أظهرت النتائج أن زيادة مستويات الأوزون أدت إلى انخفاض SIF مما يدل على إجهاد النبات. قام الباحثون أيضًا بقياس جوانب أخرى من عملية التمثيل الضوئي، مثل نقل الإلكترون وتبادل الغازات الورقية، إلى جانب SIF. أكد الانخفاض في SIF أنه بمثابة مؤشر موثوق للتوتر.

إحدى مزايا SIF هي قابلية التوسع. ويستكشف الباحثون حاليًا استخدام SIF على نطاق أوسع، بهدف تتبع عملية التمثيل الضوئي في مناطق حول العالم باستخدام الأقمار الصناعية. يعد فهم العلاقة الآلية بين SIF والتمثيل الضوئي أمرًا ضروريًا لاستخدام هذه الطريقة على المستوى الإقليمي أو العالمي.

وباستخدام SIF لمراقبة عملية التمثيل الضوئي ونمو النبات، يمكن للمزارعين تقدير إنتاجية المحاصيل واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الممارسات الزراعية. يساهم هذا البحث في فهمنا لكيفية تأثير ملوثات الهواء على المحاصيل ويوفر رؤى قيمة لإنتاج الغذاء المستدام.

مصادر:

– أخبار الديناميت: “يستخدم الباحثون SIF لقياس تأثير ارتفاع الأوزون على نباتات فول الصويا”

– مجلة علم النبات التجريبي: “فلورة الكلوروفيل المستحثة بالطاقة الشمسية كمؤشر للإجهاد في المحاصيل”