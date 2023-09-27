توصلت الدراسة إلى أن إضافة تطبيق الصحة المحمول إلى الأجهزة القابلة للارتداء يؤدي إلى نتائج مختلطة لمستويات النشاط البدني

وجد تقرير حديث بقيادة ميشيغان ميديسين أن إضافة تطبيق صحي متنقل إلى الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية، يؤدي إلى نتائج مختلطة عندما يتعلق الأمر بتحسين مستويات النشاط البدني. قامت الدراسة، المعروفة باسم دراسة البيئة المدعومة بالتطبيقات الافتراضية لزيادة التمارين الرياضية (VALENTINE)، بمقارنة مستويات النشاط البدني للمرضى المسجلين في إعادة تأهيل القلب والذين تلقوا تدخلاً صحيًا متنقلاً مع أولئك الذين لم يتلقوا ذلك.

شملت التجربة أكثر من 200 مشارك، تلقى نصفهم تدخلاً صحياً متنقلاً يتكون من تطبيق يسمح بتتبع النشاط وتحديد الأهداف، بالإضافة إلى رسائل نصية مخصصة لتعزيز النشاط البدني. تم تصميم الرسائل النصية لتكون ذات صلة كبيرة ببيئة كل مشارك، مع مراعاة عوامل مثل الطقس والوقت من اليوم واليوم من الأسبوع.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة npj Digital Medicine، أنه لم تكن هناك زيادة كبيرة في مستويات النشاط البدني بشكل عام للمرضى الذين يتلقون التدخل الصحي المتنقل عبر جميع أنواع الساعات الذكية. ومع ذلك، كانت هناك زيادة ملحوظة في مسافة المشي على مدى ست دقائق، وهو مقياس للقدرة الوظيفية، لمستخدمي فيتبيت بعد ثلاثة أشهر، على الرغم من أن هذه الزيادة لم تستمر بعد ستة أشهر. لم يكن هناك تغيير كبير في مسافة ست دقائق سيرا على الأقدام لمستخدمي Apple Watch في ستة أشهر.

وتشير الدراسة إلى أن التدخل لم يكن له تأثير طويل المدى على مستويات النشاط البدني التي استمرت مع مرور الوقت، ولكن قد يكون له تأثيرات متوسطة أو خاصة بالجهاز. وتشير النتائج أيضًا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لتحديد أنواع الرسائل النصية المخصصة الأكثر فعالية لمجموعات مختلفة من المرضى. سيتم استخدام هذه المعلومات لتصميم التدخلات الصحية الرقمية المستقبلية التي تزود المشاركين بالرسائل النصية الأكثر فعالية.

في الختام، تعد هذه الدراسة خطوة مهمة في فهم أفضل السبل للاستفادة من التدخلات الصحية المتنقلة لإفادة المرضى وتحسين مستويات النشاط البدني. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحسين استخدام هذه التقنيات وتحقيق تغييرات دائمة في السلوك.

المصدر: Michigan Medicine - University of Michigan

مرجع المجلة: Golbus، JR، et al. (2023). تجربة عشوائية للتدخل الصحي المتنقل لزيادة إعادة تأهيل القلب. الطب الرقمي npj. doi.org/10.1038/s41746-023-00921-9.