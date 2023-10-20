وجدت الدراسة أن الانتماء الديني لا يؤثر على استخدام المواد الإباحية عبر الإنترنت في ألمانيا

استكشفت دراسة حديثة نشرت في أرشيفات السلوك الجنسي العلاقة بين الانتماء الديني واستخدام المواد الإباحية على الإنترنت في ألمانيا. استخدم الباحثون بيانات لوحة تتبع الويب جنبًا إلى جنب مع بيانات الاستطلاع للحصول على نظرة ثاقبة حول السلوكيات عبر الإنترنت للمجموعات الدينية المختلفة.

على عكس الدراسات السابقة التي أشارت إلى وجود علاقة قوية بين التدين واستخدام المواد الإباحية، تشير النتائج إلى أن الكاثوليك الألمان والبروتستانت وغير المنتمين دينيا من المرجح أن يستخدموا المواد الإباحية على الإنترنت. من ناحية أخرى، فإن أعضاء الأقليات الدينية، مثل المسلمين أو المسيحيين الأرثوذكس، هم أقل عرضة للانخراط في المواد الإباحية على الإنترنت.

وكشفت الدراسة أيضًا عن نتائج متناقضة بالمقارنة مع الأبحاث التي أجريت في بلدان أخرى. في ألمانيا، كونك بروتستانتيًا أو كاثوليكيًا لا يقلل بشكل كبير من احتمالية استخدام المواد الإباحية على الإنترنت، على عكس دول مثل الولايات المتحدة. ويتكهن الباحثون بأن هذا الاختلاف قد يعزى إلى المواقف الأكثر ليبرالية نسبيًا للمسيحيين الألمان.

أحد قيود الأبحاث السابقة حول هذا الموضوع هو أنها اعتمدت بشكل كبير على التقارير الذاتية من خلال الدراسات الاستقصائية، والتي يمكن أن تكون عرضة للتحيزات وعدم الدقة. يوفر استخدام بيانات لوحة تتبع الويب قياسًا أكثر موضوعية ودقة لسلوكيات الأفراد عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام المواد الإباحية.

يقترح الباحثون أن نتائج هذه الدراسة تتحدى الافتراضات السابقة وتسلط الضوء على أهمية استخدام طرق بديلة، مثل تتبع الويب، لدراسة مواضيع حساسة مثل المواد الإباحية على الإنترنت. ومن خلال الاعتماد على بيانات تتبع الويب، يستطيع الباحثون تجاوز القيود المرتبطة بالبيانات المبلغ عنها ذاتيًا، مما يضمن فهمًا أكثر شمولاً للأنشطة الفعلية للأشخاص عبر الإنترنت.

بشكل عام، تساهم هذه الدراسة في فهمنا للعلاقة بين الانتماء الديني واستخدام المواد الإباحية عبر الإنترنت في ألمانيا. ويؤكد على الحاجة إلى بحث دقيق يأخذ في الاعتبار الاختلافات الثقافية والدينية عند فحص مثل هذه السلوكيات.

المصدر: GESIS – معهد لايبنتز للجمعيات الاجتماعية

مرجع:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al، إعادة تقييم استخدام المواد الإباحية عبر الإنترنت في ألمانيا: مزيج من تتبع الويب وتحليل بيانات المسح، أرشيفات السلوك الجنسي (2023). دوى: 10.1007/s10508-023-02666-8