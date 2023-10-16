نتائج مثيرة للقلق: 40% من الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية انخفض حجمها على مدار 25 عامًا

كشفت دراسة حديثة، استخدمت في المقام الأول معلومات من بعثات القمر الصناعي CryoSat وCopernicus Sentinel-1 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، عن أخبار مثيرة للقلق حول حالة الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. ويشير البحث إلى أن 40% من هذه الرفوف العائمة قد تضاءل حجمها بشكل كبير على مدى السنوات الـ 25 الماضية. وبينما يسلط هذا الضوء على التأثير المتزايد لتغير المناخ على أقصى جنوب القارة، فإن حالة تدهور الجليد معقدة.

استخدمت الدراسة، التي مولها برنامج علوم مراقبة الأرض من أجل المجتمع التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ونشرت في مجلة Science Advances، 100,000 صورة رادارية عبر الأقمار الصناعية لإجراء تقييم شامل لصحة الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. تعتبر هذه الامتدادات العائمة الممتدة للغطاء الجليدي في القارة حيوية في تثبيت الأنهار الجليدية في المنطقة من خلال العمل كدعم وإبطاء تدفق الجليد إلى المحيط.

واكتشف فريق البحث، بقيادة علماء من جامعة ليدز، أن 71 من أصل 162 من الرفوف الجليدية المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية قد انخفض حجمها، مما أدى إلى إطلاق ما يقرب من 67 تريليون طن من المياه الذائبة في المحيط. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لتدفق المياه العذبة إلى المحيط آثار على أنماط دوران المحيطات.

علاوة على ذلك، وجد الفريق أن جميع الجروف الجليدية تقريبًا على الجانب الغربي من القارة القطبية الجنوبية شهدت فقدان الجليد، بينما ظلت الغالبية الموجودة على الجانب الشرقي سليمة أو حتى زادت كتلتها. وتعزى الاختلافات في تدهور الجرف الجليدي إلى درجة حرارة المحيط والتيارات في المناطق المحيطة.

وأوضح بنيامين دافيسون، وهو زميل باحث في جامعة ليدز، أن "هناك صورة مختلطة لتدهور الجرف الجليدي، وهذا له علاقة بدرجة حرارة المحيط والتيارات المحيطية حول القارة القطبية الجنوبية".

وحددت الدراسة منطقة Getz Ice Shelf باعتبارها واحدة من المناطق الأكثر تضررا، حيث فقدت 1.9 تريليون طن من الجليد خلال فترة الدراسة التي استمرت 25 عاما. وقد نتج 5% فقط من هذه الخسارة عن عملية الولادة، وهي عملية انفصال قطع كبيرة من الجليد عن الجرف وسقوطها في المحيط. كانت غالبية فقدان الجليد بسبب ذوبان قاعدة الجرف الجليدي.

وبالمثل، تعرض الجرف الجليدي لجزيرة باين لخسارة قدرها 1.3 تريليون طن من الجليد. وقد حدث ما يقرب من ثلث هذه الخسارة، البالغة 450 مليار طن، بسبب الولادة، بينما كان الباقي نتيجة الذوبان من تحت الجرف الجليدي.

تؤكد هذه النتائج على الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ وتأثيره على الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. سيكون إجراء المزيد من الدراسات ضروريًا لرصد التغيرات المستمرة والعواقب المحتملة على الكوكب.

مصادر:

– جامعة ليدز: www.leeds.ac.uk

- وكالة الفضاء الأوروبية: www.esa.int