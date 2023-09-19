استكشاف الخواص الميكانيكية لأشرطة النانو MoS2 أحادية الطبقة باستخدام طريقة قياس جديدة

أجرى علماء من اليابان والصين دراسة حول الخواص الميكانيكية لشرائط نانوية أحادية الطبقة من ثاني كبريتيد الموليبدينوم (MoS2) ذات حواف الكرسي. استخدم الفريق المجهر الإلكتروني النافذ في الموقع لفحص معامل يونغ للأشرطة النانوية كدالة لعرضها.

وجد الباحثون أن معامل يونج للأشرطة النانوية يتباين عكسيًا مع عرضها، مع ملاحظة صلابة الرابطة الأعلى لحواف الكرسي بذراعين. النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة العلوم المتقدمة، تساهم في فهم أفضل للاستجابة الميكانيكية للشرائط النانوية، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيقها في الأجهزة الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، والمحفزات.

تقليديا، تم استخدام بلورات الكوارتز كرنانات ميكانيكية في تكنولوجيا الاستشعار. ومع ذلك، هناك اهتمام متزايد بالمواد النانوية المتقدمة مثل أشرطة MoS2 النانوية أحادية الطبقة لإمكاناتها باعتبارها رنانات رقيقة. يعد فهم الخواص الفيزيائية والكيميائية لحواف الشريط النانوي أمرًا أساسيًا لتطبيقها العملي في هذه الأجهزة.

لقياس الخواص الميكانيكية للأشرطة النانوية، طور الباحثون طريقة قياس ميكانيكية ميكروية جديدة تتضمن مرنان تمديد الطول (LER) القائم على الكوارتز في حامل المجهر الإلكتروني النافذ (TEM). سمحت هذه الطريقة بإجراء قياسات عالية الدقة من خلال تقدير ثابت الزنبرك المكافئ للشرائط النانوية بناءً على التغيرات في تردد الرنين الخاص بـ LER.

من خلال تقشير الطبقة الخارجية من MoS2 متعدد الطبقات باستخدام طرف التنغستن، حصل الباحثون على طبقة واحدة من شريط MoS2 النانوي مع هيكل حافة كرسي بذراعين. لقد حددوا عرض وطول الشريط النانوي من صور TEM واستخدموا إزاحة تردد LER لحساب معامل يونج.

وكشفت الدراسة أن معامل يونج للأشرطة النانوية يختلف باختلاف عرضها. بالنسبة للأشرطة الأوسع، ظل المعامل ثابتًا، بينما بالنسبة للأشرطة الأضيق التي يقل عرضها عن 3 نانومتر، فقد زاد مع انخفاض العرض. وعزا الباحثون ذلك إلى زيادة صلابة الروابط عند الحواف مقارنة بالداخل.

دعمت حسابات نظرية الكثافة الوظيفية ملاحظاتهم، مما يشير إلى أن بنية حافة الكرسي بذراعين للأشرطة النانوية أدت إلى زيادة قوة الحافة بسبب انبعاج ذرات Mo وانتقال الإلكترون إلى ذرات S.

إن فهم الخواص الميكانيكية للشرائط النانوية MoS2 له آثار مهمة على تصميم الرنانات الميكانيكية فائقة الرقة على المستوى النانوي. يمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق لتطوير أجهزة استشعار نانوية مدمجة في الأجهزة اليومية، مثل الهواتف الذكية والساعات، مما يتيح مراقبة البيئة في الوقت الفعلي وتوفير قيم رقمية لحاسة التذوق والشم.

المصدر: تشونمينج ليو وآخرون، الترابط الأكثر صلابة لحافة الكرسي بذراعين في طبقة نانوريبونات ثاني كبريتيد الموليبدينوم أحادية الطبقة، العلوم المتقدمة (2023). دوى: 10.1002/advs.202303477