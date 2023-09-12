كيف تؤثر درجات الحرارة الأكثر دفئًا على النظم البيئية: نظرة فاحصة على التحلل

من المتوقع أن يكون لدرجات الحرارة المرتفعة المرتبطة بتغير المناخ آثار كبيرة على النظم البيئية الطبيعية. وفي حين أن بعض التغييرات، مثل التحولات في نطاقات الحيوانات، قد تكون واضحة نسبيا، فإن البعض الآخر سيكون أكثر تعقيدا وبعيدة المدى. على وجه الخصوص، يلعب تحلل فضلات النباتات دورًا حاسمًا في تدوير المغذيات وتخزين الكربون في النظم البيئية. ولذلك فإن فهم كيفية تأثر معدلات التحلل بدرجات الحرارة المرتفعة وعوامل أخرى أمر ضروري.

تلقي الأبحاث الحديثة التي أجراها علماء البيئة من مشتل هولدن الضوء على التفاعلات بين النباتات والميكروبات ودرجات الحرارة المرتفعة في تغيير معدلات التحلل في النظام البيئي الطبيعي. تعتمد الدراسة، التي نشرت في مجلة علم البيئة الوظيفية، على الأعمال السابقة التي فحصت آثار الاحترار التجريبي على المروج. أظهر هذا البحث أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تسريع عملية التحلل عن طريق تغيير المجتمع الميكروبي، ولكنه أدى إلى إبطائه من خلال التأثير على المجتمع النباتي.

ومن أجل مزيد من التحقيق في هذه التفاعلات، أجرى الفريق تجارب معملية حيث فحصوا كيفية تأثر معدلات التحلل عندما تتفاعل النباتات والميكروبات ودرجات الحرارة المرتفعة. ووجدوا أن المجتمعات الميكروبية والنباتية في التربة تتفاعل بطرق مهمة. على سبيل المثال، أدى وجود أنواع عشبية أبطأ في التحلل إلى انخفاض عملية التحلل، ولكن تم ملاحظة هذا التأثير فقط عند وجود ميكروبات معينة في التربة. ومن المثير للاهتمام أنه عندما تعرضت ميكروبات التربة للاحترار، فإن وجود المزيد من العشب الأبطأ في التحلل لم يبطئ عملية التحلل. يشير هذا إلى أن المجتمع الميكروبي يخضع لتحولات في ظل ارتفاع درجة الحرارة مما يجعله مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع الوفرة المتزايدة لأنواع معينة من النباتات.

تسلط هذه النتائج الضوء على مدى تعقيد التفاعلات بين ظاهرة الاحتباس الحراري والمجتمعات النباتية والمجتمعات الميكروبية في تحديد معدلات التحلل. ويؤكدون على الحاجة إلى النظر في عمليات متزامنة متعددة من أجل فهم نتائج تغير المناخ على النظم البيئية. ومن خلال الكشف عن الطرق المعقدة التي يؤثر بها الاحترار على عناصر مختلفة من البيئة وكيفية تفاعل هذه التغييرات مع بعضها البعض، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة لتأثيرات تغير المناخ على العالم. تعتبر هذه المعرفة ضرورية لتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة على النظم البيئية والتكيف معها.

المصدر

- إيما داوسون-جلاس وآخرون، التحولات الوظيفية الناجمة عن الاحترار في مجتمع المحللات تتفاعل مع التحولات التركيبية لمجتمع النبات للتأثير على تحلل القمامة، علم البيئة الوظيفية (2023). دوى: 10.1111/1365-2435.14404