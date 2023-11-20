التأثير غير المسبوق لثوران بركان هونجا تونغا-هونغا هاباي على طبقة الستراتوسفير

كان لثوران بركان هونجا تونغا-هونغا هاباي في 15 يناير/كانون الثاني 2022، عواقب بعيدة المدى تتجاوز الدمار المباشر الذي سببته أمواج تسونامي في بلدان متعددة. كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية هارفارد جون بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية (SEAS) وجامعة ميريلاند أن الثوران غيّر بشكل كبير كيمياء وديناميكيات طبقة الستراتوسفير، مما أدى إلى خسائر قياسية في طبقة الأوزون عبر نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

أدى الثوران إلى حقن كمية غير عادية من بخار الماء -حوالي 300 مليار رطل- في طبقة الستراتوسفير الجافة عادة. أدى هذا الإدخال المفاجئ لبخار الماء إلى وضع الستراتوسفير في منطقة مجهولة، حيث لم يطلق أي ثوران بركاني سابق في تاريخ الأقمار الصناعية المسجل مثل هذا الحجم الهائل من بخار الماء في الغلاف الجوي.

أدى ضخ بخار الماء، إلى جانب ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من البركان، إلى سلسلة من الأحداث في كيمياء الغلاف الجوي. أنتج ثاني أكسيد الكبريت هباء الكبريتات، مما سهل حدوث تفاعلات كيميائية جديدة. وأدت هذه التفاعلات الكيميائية، إلى جانب وجود بخار الماء، إلى تغيرات واسعة النطاق في تركيزات الغازات والمركبات، بما في ذلك الأوزون.

وكان التأثير على طبقة الأوزون أكثر وضوحا بعد تسعة أشهر من الثوران، حيث وصل استنفاد الأوزون إلى مستويات غير مسبوقة في أكتوبر. كان للتغيرات في درجة الحرارة، والدورة الدموية، وتركيزات المركبات المختلفة آثار بعيدة المدى على طبقة الستراتوسفير، مما جعل هذا الانفجار أكبر انفجار تم تسجيله على الإطلاق في الغلاف الجوي.

للمضي قدمًا، يخطط الباحثون لمواصلة مراقبة تأثير البركان طوال عام 2023 وما بعده. ومن المتوقع أن تستمر المستويات المرتفعة من بخار الماء في طبقة الستراتوسفير لعدة سنوات، مما قد يؤدي إلى تضخيم فقدان الأوزون في القطب الجنوبي مع انتقال البخار من المناطق الاستوائية إلى القطب في نصف الكرة الجنوبي.

يسلط هذا البحث الرائد الضوء على العواقب بعيدة المدى للانفجارات البركانية ويسلط الضوء على الحاجة إلى الرصد المستمر وفهم تأثيرها على الغلاف الجوي والمناخ. ومن خلال دراسة هذه الأحداث، يمكن للعلماء توقع آثارها والتخفيف من آثارها بشكل أفضل، وبالتالي حماية التوازن الدقيق لبيئتنا.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو الستراتوسفير؟

الستراتوسفير هي طبقة من الغلاف الجوي للأرض تقع على ارتفاع حوالي 8-30 ميلاً فوق السطح. وهو المكان الذي توجد فيه طبقة الأوزون الواقية.

س: كيف أثر ثوران بركان هونجا تونغا-هونغا هاباي على طبقة الستراتوسفير؟

أدى الثوران إلى حقن كمية هائلة من بخار الماء في طبقة الستراتوسفير، مما تسبب في تغييرات كبيرة في ديناميكياتها وكيميائها. وأدت هذه التغييرات إلى خسائر غير مسبوقة في طبقة الأوزون عبر نصف الكرة الجنوبي.

س: ما هي الهباء الجوي كبريتات؟

الهباء الجوي الكبريتي عبارة عن جزيئات صغيرة تتكون من مركبات الكبريتات. إنها تلعب دورًا حاسمًا في كيمياء الغلاف الجوي ويمكن أن تؤثر على المناخ وجودة الهواء.

س: إلى متى ستستمر مستويات بخار الماء المرتفعة في طبقة الستراتوسفير؟

ومن المتوقع أن يظل بخار الماء مرتفعا في طبقة الستراتوسفير لعدة سنوات، مما قد يؤدي إلى تضخيم فقدان الأوزون في القطب الجنوبي أثناء تحركه نحو القطب في نصف الكرة الجنوبي.

س: ما أهمية فهم تأثير الانفجارات البركانية على الغلاف الجوي؟

تساعد دراسة تأثير الانفجارات البركانية على الغلاف الجوي العلماء على توقع آثار هذه الأحداث والتخفيف منها بشكل أفضل. كما أنه يساهم في فهمنا لتغير المناخ، ونوعية الهواء، والتوازن الدقيق لبيئتنا.