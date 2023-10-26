رؤى جديدة حول التحقق من صحة مجموعة بيانات السماكة البصرية للهباء الجوي MERRA-2 في الصين

نشر علماء من معهد أبحاث معلومات الفضاء الجوي (AIR) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم مؤخرًا دراسة في الغلاف الجوي، والتي تلقي الضوء على التحقق من صحة مجموعة بيانات السماكة الضوئية للهباء الجوي MERRA-2 (AOT) في الصين. تعتبر مجموعة البيانات هذه، المعروفة باسم الإصدار 2 من التحليل الاستعادي للعصر الحديث للأبحاث والتطبيقات، أمرًا بالغ الأهمية للدراسات المناخية، ونمذجة الغلاف الجوي، ومراقبة جودة الهواء، والبحوث البيئية.

أحد التحديات التي تواجه التحقق من صحة مجموعة بيانات MERRA-2 AOT في الصين هو التوزيع غير المتكافئ والمتناثر لشبكة الهباء الجوي الروبوتية (AERONET) في المنطقة. للتغلب على هذه المشكلة، أنشأ العلماء الشبكة الوطنية للتحقق من صحة منتجات الهباء الجوي للبنية التحتية للفضاء المدني (SIAVNET). تهدف هذه الشبكة إلى تعزيز عملية التحقق من الصحة وتوفير رؤى أكثر دقة لأداء مجموعة البيانات.

كشفت نتائج التحقق من SIAVNET عن نتائج مثيرة للاهتمام حول دقة مجموعة بيانات MERRA-2 AOT في ظل ظروف مختلفة. تُظهر مجموعة البيانات دقة أعلى عندما تكون AOT أقل من 1.0، مع ميل قدره 0.712 وقيمة R-squared بقيمة 0.584. ومع ذلك، فإن النسبة المئوية لأزواج البيانات التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات النظام العالمي لمراقبة المناخ (GCOS) أقل من 60%، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التحسينات.

علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على أن جودة محاكاة AOT الخاصة بـ MERRA-2 تختلف باختلاف الارتفاع والموسم في الصين. تكون جودة المحاكاة أقل على الارتفاعات الأعلى مقارنةً بالارتفاعات المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد جودة المحاكاة على الموسم، مع ملاحظة أدنى أداء خلال موسم الربيع. ومع ذلك، تتحسن الجودة تدريجياً في المواسم التالية، مع ملاحظة أعلى جودة في فصل الشتاء. قد يساهم وجود هباء الغبار خلال فصل الربيع في انخفاض جودة المحاكاة.

تعد جهود التحقق التي تيسرها SIAVNET ضرورية لضمان موثوقية مجموعة بيانات MERRA-2 AOT في الصين. تمكن هذه النتائج العلماء من فهم القيود المفروضة على مجموعة البيانات بشكل أفضل، خاصة في المناطق ذات مستويات الهباء الجوي المختلفة والارتفاعات، بالإضافة إلى التغيرات الموسمية. يمكن إجراء دراسات مناخية دقيقة ونمذجة الغلاف الجوي ومراقبة جودة الهواء والأبحاث البيئية من خلال تحسين فهم أداء مجموعة البيانات في المنطقة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مجموعة بيانات السماكة البصرية للهباء الجوي (AOT) MERRA-2؟

ج: تعد مجموعة بيانات MERRA-2 AOT مصدرًا قيمًا في دراسات المناخ ونمذجة الغلاف الجوي ومراقبة جودة الهواء والأبحاث البيئية. فهو يجمع بين المعلومات من أدوات الأقمار الصناعية المتعددة والنماذج الرقمية، مما يوفر رؤى قيمة للعلماء.

س: ما هو SIAVNET؟

ج: يرمز SIAVNET إلى الشبكة الوطنية للتحقق من صحة منتجات الأيروسول للبنية التحتية للفضاء المدني. إنها مبادرة تم إنشاؤها لتعزيز التحقق من صحة مجموعة بيانات MERRA-2 AOT في الصين من خلال مواجهة التحدي المتمثل في التوزيع غير المتكافئ والمتناثر لشبكات مراقبة الهباء الجوي في المنطقة.

س: ما هي نتائج الدراسة؟

ج: تكشف الدراسة أن دقة مجموعة بيانات MERRA-2 AOT تعتمد على تحميل الهباء الجوي في الغلاف الجوي. كما يسلط الضوء أيضًا على الاختلافات في أداء مجموعة البيانات بناءً على الارتفاع والموسم، مع ملاحظة انخفاض جودة المحاكاة على ارتفاعات أعلى وخلال موسم الربيع.

س: لماذا تعتبر هذه النتائج مهمة؟

ج: توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول القيود المفروضة على مجموعة بيانات MERRA-2 AOT في الصين. ومن خلال فهم أداء مجموعة البيانات في ظل ظروف مختلفة، يمكن للعلماء ضمان إجراء دراسات مناخية أكثر دقة، ونمذجة الغلاف الجوي، ومراقبة جودة الهواء، والبحوث البيئية في المنطقة.