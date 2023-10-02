استخدام التعلم العميق لفهم الأحداث المتطرفة

استكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة فلوريدا أتلانتيك استخدام تقنيات التعلم العميق لفهم وشرح الأحداث المتطرفة في ديناميكيات الموائع بشكل أفضل. يمكن أن يكون للأحداث المتطرفة مثل الفيضانات والأمطار الغزيرة والأعاصير تأثير كبير على المشكلات العلمية والمواقف العملية، مما يجعل من الضروري الكشف عن أسبابها الأساسية.

تشكل التدفقات المضطربة، التي تتميز بأنماط غير منتظمة وغير متوقعة، أساس الأحداث المتطرفة. تُظهر هذه التدفقات نطاقًا واسعًا من السلوكيات وقد ثبت أنها صعبة الفهم من خلال المعادلات التقليدية. للتغلب على هذه الصعوبة، استخدم فريق البحث تقنية التعلم العميق بالرؤية الحاسوبية وقام بتكييفها للتحليل غير الخطي للأحداث المتطرفة في التدفقات المضطربة المحاطة بالجدار.

استخدم الفريق بنية شبكة عصبية تسمى الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) لتقدير الكثافة النسبية للهياكل القذفية ضمن عمليات محاكاة التدفق المضطرب. تم تدريب CNN دون معرفة مسبقة بديناميكيات التدفق الأساسية. ووجد الباحثون أن قناة CNN المعدلة، إلى جانب تقنية متعددة الطبقات تسمى GradCAM، كانت فعالة في تحديد وشرح مصادر الأحداث المتطرفة.

توضح نتائج الدراسة إمكانية التعلم العميق في تحليل الارتباطات غير الخطية وتحديد السمات المكانية البارزة في بيانات التدفق المضطرب. ومن خلال فهم التدفقات المضطربة والتحكم فيها، يمكن تحقيق العديد من التطبيقات العملية، مثل تقليل السحب على السفن وزيادة الكفاءة في البنية التحتية للمرافق.

تساهم نتائج هذه الدراسة في فهم أوسع للتدفقات المضطربة المحاطة بالجدار باستخدام تقنيات التعلم العميق. ينطبق إطار عمل CNN-GradCAM المعدل على المجالات العلمية الأخرى، حيث يمثل تحديد الديناميكيات المكانية التي تحكم الظواهر الحرجة تحديًا. وبشكل عام، يفتح هذا البحث آفاقًا جديدة لدراسة الأحداث المتطرفة والتنبؤ بها باستخدام أساليب تعتمد على البيانات.

مصادر:

– إريك جاجودينسكي وآخرون، “التحديد العكسي للمناطق المهمة ديناميكيًا في التدفقات المضطربة باستخدام الشبكات العصبية التلافيفية ثلاثية الأبعاد،” سوائل المراجعة الفيزيائية (2023).

- مقدمة من جامعة فلوريدا أتلانتيك

- الاقتباس: تستخدم الدراسة التعلم العميق لشرح الأحداث المتطرفة (2023، 2 أكتوبر) تم استرجاعها في 2 أكتوبر 2023 من https://phys.org/news/2023-10-employs-deep-extreme-events.html