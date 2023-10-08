اكتشف العلماء أشعة جاما عالية الكثافة من النجم النابض

حقق العلماء اكتشافًا رائعًا باستخدام مرصد HESS في ناميبيا. لقد اكتشفوا أعلى كثافة لأشعة جاما تم تسجيلها على الإطلاق من نجم ميت يسمى النجم النابض. تتمتع أشعة جاما بمستوى طاقة يبلغ 20 تيرا إلكترون فولت، وهو أعلى بحوالي 10 تريليون مرة من الضوء المرئي.

النجوم النابضة هي بقايا النجوم التي انفجرت في المستعر الأعظم. إنها كثيفة بشكل لا يصدق، حيث تبلغ كتلتها أكثر من خمسة مليارات طن معبأة في مساحة بحجم ملعقة صغيرة. تبعث النجوم النابضة حزمًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي التي تدور مثل المنارات الكونية. تنتج هذه الحزم ومضات من الإشعاع على فترات منتظمة أثناء اجتياحها لنظامنا الشمسي.

يقع نجم فيلا النابض في كوكبة فيلا، وهو ألمع نجم نابض في النطاق الراديوي للطيف الكهرومغناطيسي وألمع مصدر لأشعة جاما الكونية في نطاق جيجا إلكترون فولت (GeV). ومع ذلك، باستخدام الملاحظات العميقة مع مرصد HESS، اكتشف العلماء الآن مكونًا إشعاعيًا جديدًا عند طاقات أعلى، تصل إلى عشرات تيرا إلكترون فولت (TeV).

يتحدى هذا الاكتشاف المعرفة السابقة بالنجوم النابضة ويثير تساؤلات حول الآليات الكامنة وراء تسارع الجسيمات. إن الفهم التقليدي لتسارع الجسيمات على طول خطوط المجال المغناطيسي داخل الغلاف المغناطيسي للنجم النابض لا يمكن أن يفسر هذه الملاحظات بشكل كامل. يقترح العلماء إمكانية تسريع الجسيمات من خلال عملية تسمى إعادة الاتصال المغناطيسي خارج أسطوانة الضوء للنجم النابض.

يفتح اكتشاف أشعة جاما عالية الطاقة فرصًا جديدة لدراسة النجوم النابضة الأخرى في نطاق عشرات التيرا إلكترون فولت. ويقدم نظرة ثاقبة لعمليات التسارع الشديد في الأجسام الفيزيائية الفلكية الممغنطة للغاية.

يلقي هذا البحث الرائد الضوء على طبيعة النجوم النابضة ويعمق فهمنا للظواهر الأكثر نشاطًا في الكون.

مصادر:

- علم الفلك الطبيعي

– مركز نيكولاس كوبرنيكوس الفلكي (CAMK PAN)

– جامعة الشمال الغربي في جنوب أفريقيا

– مختبر الجسيمات الفلكية وعلم الكونيات (APC).

– خدمة أخبار آني