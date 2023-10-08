اكتشاف أشعة جاما ذات أعلى شدة من نجم ميت

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في علم فلك أشعة جاما. وباستخدام مرصد HESS في ناميبيا، اكتشفوا أعلى كثافة لأشعة جاما تم رصدها على الإطلاق من نجم ميت يعرف باسم النجم النابض. تم قياس طاقة أشعة جاما هذه بـ 20 تيرا إلكترون فولت، وهو ما يقرب من 10 تريليون مرة من الضوء المرئي.

النجوم النابضة هي بقايا النجوم التي انفجرت في السوبرنوفا. وتخلف هذه الانفجارات وراءها نجما ميتا يبلغ قطره 20 كيلومترا فقط، ويدور بسرعة ويمتلك مجالا مغناطيسيا قويا. تبعث النجوم النابضة حزمًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي التي تدور مثل المنارات الكونية. عندما تجتاح هذه الأشعة نظامنا الشمسي، نلاحظ ومضات منتظمة من الإشعاع.

يُعتقد أن مصدر هذا الإشعاع هو الإلكترونات السريعة التي يتم إنتاجها وتسريعها داخل الغلاف المغناطيسي للنجم النابض أثناء انتقالها نحو الحافة الخارجية للنجم. يتكون الغلاف المغناطيسي من البلازما والمجالات الكهرومغناطيسية التي تحيط بالنجم النابض وتدور معه. ومع رحلة الإلكترونات إلى الخارج، فإنها تكتسب الطاقة وتطلقها على شكل حزم إشعاعية مرصودة.

يقع نجم فيلا النابض في كوكبة فيلا، وهو ألمع نجم نابض في النطاق الراديوي للطيف الكهرومغناطيسي. يدور حوالي XNUMX مرة في الثانية ويصدر أشعة جاما في نطاق جيجا إلكترون فولت (GeV). ومع ذلك، ينتهي الإشعاع فجأة فوق بضعة جيجا إلكترون فولت، مما يشير إلى أن الإلكترونات تصل إلى الحدود الخارجية للغلاف المغناطيسي للنجم النابض وتهرب منه.

وفي دراسة حديثة أجريت باستخدام ملاحظات عميقة باستخدام HESS، اكتشف العلماء مكونًا إشعاعيًا جديدًا عند طاقات أعلى، تصل إلى عشرات تيرا إلكترون فولت (TeV). تمت ملاحظة هذا المكون على نفس الفواصل الزمنية مثل نطاق GeV، مما يشير إلى وجود صلة بين الاثنين. إن اكتشاف أشعة جاما ذات الطاقة العالية للغاية يتحدى النظريات الحالية حول تسارع الجسيمات داخل النجوم النابضة.

التفسير التقليدي، حيث يتم تسريع الجسيمات على طول خطوط المجال المغناطيسي داخل أو خارج الغلاف المغناطيسي، ليس كافيا لتفسير هذه الملاحظات. يقترح الباحثون أن التسارع قد يحدث من خلال عملية تسمى إعادة الاتصال المغناطيسي خارج أسطوانة الضوء. ومع ذلك، يواجه هذا السيناريو أيضًا تحديات في تفسير كيفية إنتاج مثل هذا الإشعاع الشديد.

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لاكتشاف النجوم النابضة الأخرى في نطاق عشرات تيرا إلكترون فولت، باستخدام تلسكوبات أشعة جاما الأكثر حساسية الحالية والمستقبلية. إنه يوفر فرصة لتعزيز فهمنا لعمليات التسارع القصوى في الأجسام الفيزيائية الفلكية الممغنطة للغاية.

التعاريف:

– أشعة جاما: إشعاع كهرومغناطيسي عالي الطاقة.

- النجم النابض: نجم نيوتروني دوار وممغنط للغاية.

- المستعر الأعظم: انفجار نجم، مما يؤدي إلى انفجار إشعاعي وتكوين نجم نابض.

- تيرا فولت: وحدة طاقة تعادل تريليون إلكترون فولت.

- الطيف الكهرومغناطيسي: نطاق جميع الترددات الممكنة للإشعاع الكهرومغناطيسي.

- الغلاف المغناطيسي: المنطقة المحيطة بالجرم السماوي حيث يهيمن مجاله المغناطيسي على التفاعلات مع الجسيمات المشحونة.

مصادر:

– علم الفلك الطبيعي (مجلة)

- مرصد هيس

– مركز نيكولاس كوبرنيكوس الفلكي (CAMK PAN)

– جامعة الشمال الغربي في جنوب أفريقيا

– مختبر الجسيمات الفلكية وعلم الكونيات (APC).

– خطاب التطوير (ANI)