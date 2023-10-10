دور وزارة المالية في الحفاظ على سلامة الميتوكوندريا ووظيفتها

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد ماكس بلانك لعلم الأحياء المناعي وعلم الوراثة، بالتعاون مع علماء من جامعتي فرايبورغ وبون، عن التأثير الحاسم لـ هيستون أسيتيل ترانسفيراز MOF على فسيولوجيا الخلية ووظيفتها خارج النواة. تكشف النتائج، التي نُشرت في مجلة Nature Metabolism، عن الدور المهم للإطار المعدني العضوي في الحفاظ على سلامة الميتوكوندريا من خلال عملية تسمى أستلة البروتين.

تلعب الميتوكوندريا، والتي يشار إليها غالبًا باسم "محطات الطاقة" في الخلية، دورًا حاسمًا في إنتاج الطاقة الخلوية والعمليات الفسيولوجية المختلفة. يعتمد التحكم المعقد في عملية التمثيل الغذائي الخلوي على التفاعل المنسق بين النواة والميتوكوندريا. في حين أن الميتوكوندريا تنتج المستقلبات الأساسية اللازمة لمتطلبات الطاقة الخلوية، فإن غالبية إنزيماتها الأيضية يتم تشفيرها بواسطة الجينوم النووي، مما يجعل وظيفة هذه العضيات مترابطة بشكل كبير.

تعمل MOF كجسر جزيئي بين علم الوراثة والتمثيل الغذائي. إنه إنزيم ومنظم جيني كلاسيكي يعمل على أستيل بروتينات الهيستون، مما يعزز التنشيط النسخي في النواة. في الدراسات السابقة، تم الكشف عن وزارة المالية وشركائها من البروتين في الميتوكوندريا، ولكن تأثيرها الدقيق على وظيفة الميتوكوندريا ظل مجهولا.

توضح الدراسة الحديثة أن وزارة المالية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم فسيولوجيا الميتوكوندريا ووظيفتها. يؤدي فقدان الإطار المعدني العضوي والأعضاء المعقدة المرتبطة به إلى سلسلة من عيوب الميتوكوندريا، بما في ذلك التجزئة، وانخفاض كثافة الأعراف، وضعف الفسفرة التأكسدية. حدد الباحثون مجموعة فريدة من بروتينات الميتوكوندريا التي تخضع لتغييرات في حالة الأستلة عند فقدان الأطر العضوية المعدنية. تم العثور على أحد هذه البروتينات، COX17، ليكون هدفًا مهمًا للأستلة بوساطة MOF. أستلة COX17 تحفز وظيفتها، مما يسلط الضوء على أهمية أستلة البروتين في تنظيم الفسفرة التأكسدية.

إن الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف واسعة النطاق، حيث تتحدى هذه الرؤية الجديدة التفكير التقليدي حول دور العوامل اللاجينية في الوظيفة الخلوية. قد يكون توازن أستلة البروتين في الميتوكوندريا عاملاً حاسماً في حماية الخلايا من الكارثة الأيضية. علاوة على ذلك، تلقي الدراسة الضوء على المسارات الجزيئية المسببة للأمراض في اضطرابات النمو، مما يوفر تدخلات علاجية محتملة في المستقبل.

قام الباحثون بتوسيع نتائجهم من الفئران إلى المرضى من البشر الذين لديهم طفرات في جين MOF، والذين تظهر عليهم عيوب الميتوكوندريا وتشوهات في النمو. من خلال عكس عيوب الجهاز التنفسي جزئيًا في الخلايا الليفية المشتقة من المريض باستخدام COX17 المحاكي للأستلة أو تجمع الميتوكوندريا في وزارة المالية، هناك وعد بالطرق العلاجية المحتملة.

في الختام، تسلط هذه الدراسة الضوء على الدور الحاسم لوزارة المالية في الحفاظ على سلامة الميتوكوندريا ووظيفتها. إنه يعمق فهمنا لكيفية تأثير المنظمات اللاجينية مثل MOF على التمثيل الغذائي الخلوي ويوفر رؤى جديدة حول العلاقة بين خلل الميتوكوندريا واضطرابات النمو.

مصادر:

- معهد ماكس بلانك للبيولوجيا المناعية وعلم الوراثة

– التمثيل الغذائي الطبيعي