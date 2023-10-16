دراسة جديدة تكشف عن "الثوابت" المميزة في الشبكات العصبية

ملخص: وجدت دراسة جديدة أجراها علماء الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الشبكات العصبية العميقة، المعروفة باسم النماذج الحسابية، غالبا ما تستجيب بنفس الطريقة للصور أو الكلمات التي ليس لها أي تشابه مع الهدف. عندما تم استخدام هذه النماذج لتوليد صورة أو كلمة استجابت لها بنفس الطريقة التي يتم بها إدخال مدخلات معينة، مثل صورة الدب، فإن معظمها قام بتوليد صور أو أصوات لا يمكن للمراقبين البشريين التعرف عليها. يشير هذا إلى أن هذه النماذج تبني "الثوابت" الخاصة بها وتستجيب بنفس الطريقة للمحفزات ذات السمات المختلفة جدًا. ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج توفر طريقة جديدة لتقييم مدى محاكاة هذه النماذج للإدراك الحسي البشري.

وقام فريق البحث بتدريب شبكات عصبية عميقة لتحليل الملايين من المدخلات ومعرفة السمات المشتركة التي تسمح لهم بتصنيف الأشياء أو الكلمات بدقة مثل البشر. عندما يقوم البشر بمهام التصنيف، فإنهم يتعلمون تجاهل الميزات التي لا تتعلق بالهوية الأساسية للكائن من خلال الثبات. سعى الفريق إلى تحديد ما إذا كانت هذه الشبكات العصبية المدربة تتطور إلى ثوابت مماثلة.

ولاختبار ذلك، استخدم الباحثون النماذج لتوليد محفزات تنتج نفس الاستجابة داخل النموذج كمثال للتحفيز قدمه الباحثون. هذه المحفزات، المعروفة باسم "المقاييس النموذجية"، غالبًا ما كان يتعذر على المراقبين البشريين التعرف عليها. ظهرت الصور على هيئة بكسلات عشوائية وكانت الأصوات تشبه الضوضاء غير المفهومة. لم يتم تصنيف الصور التي تم تجميعها بواسطة النماذج في نفس فئة المثال الأصلي المستهدف من قبل البشر.

تشير النتائج إلى أن النماذج قد طورت ثوابت خاصة بها، تختلف عن تلك الموجودة في الأنظمة الإدراكية البشرية. يبدو أن كل نموذج يطور ثوابت فريدة، مما يؤدي إلى إدراك المحفزات على أنها متشابهة على الرغم من اختلافاتها عن العين البشرية.

اكتشف الباحثون أيضًا أن التدريب التنافسي، وهو أسلوب يستخدم لمكافحة القيود المفروضة على نماذج التعرف على الأشياء، يمكن أن يجعل أجهزة قياس النماذج أكثر قابلية للتعرف على البشر. ومع ذلك، لم يكن من الممكن التعرف على المتحولات مثل المحفزات الأصلية.

تقدم هذه النتائج فهمًا جديدًا لكيفية عمل هذه الشبكات العصبية وتؤكد على أهمية تقييم مدى نجاحها في محاكاة الإدراك البشري. يمكن أن يساهم هذا البحث في تطوير نماذج حسابية أكثر دقة للأنظمة الحسية البشرية.

مصادر:

- جينيل فيذر دكتوراه 22، غيوم لوكلير، ألكسندر مادري، وجوش ماكديرموت. علم الأعصاب الطبيعي (2021). "تظهر الشبكات العصبية العميقة المدربة بشكل فردي ثباتًا خاصًا في أجهزة القياس المرئية والصوتية."