أدلة جديدة تدعم الاحتلال البشري المبكر في أمريكا الشمالية

قدمت دراسة حديثة أدلة إضافية تدعم النظرية القائلة بأن البشر ظهروا لأول مرة في أمريكا الشمالية في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا. وركزت الدراسة على آثار الأقدام المتحجرة المكتشفة في حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو، والتي يعود تاريخها في البداية إلى ما بين 20,000 ألف و23,000 ألف سنة مضت.

تم الحصول على تقديرات العمر الأصلية من خلال التأريخ بالكربون المشع، ولكن كانت هناك مخاوف من أن الأعمار قد تكون غير دقيقة بسبب وجود النباتات المائية في المنطقة. ولمعالجة هذه المشكلة، استخدم الباحثون طريقتين جديدتين لتأريخ آثار الأقدام والتحقق من النتائج الأولية.

أولاً، تحول الباحثون إلى حبوب اللقاح الصنوبرية، والتي يمكن تأريخها بالكربون المشع دون مشاكل محتملة. وقارنوا أعمار عينات حبوب اللقاح، المأخوذة من نفس الطبقات مثل البذور الأصلية المستخدمة للتأريخ، ووجدوا أنها كانت نفسها إحصائيًا في كل مرة. وقد وفر هذا ثقة إضافية في تقديرات العمر الأصلية.

ثانيًا، استخدم الباحثون تقنية التأريخ التي تسمى التلألؤ المحفز بصريًا، والتي تحدد آخر مرة تعرضت فيها حبيبات الكوارتز لأشعة الشمس. ومن خلال تحليل عينات الكوارتز المأخوذة من الطبقات الحاملة للبصمة، وجدوا أن الحد الأدنى للعمر كان حوالي 21,500 عام، مما يدعم نتائج الكربون المشع.

إن خطوط الأدلة المتعددة، بما في ذلك التأريخ الأصلي بالكربون المشع، ومقارنة أعمار حبوب اللقاح، ونتائج التلألؤ المحفز بصريًا، كلها متقاربة لدعم نطاق عمري يتراوح بين 21,000 إلى 23,000 سنة لآثار الأقدام. وشدد الباحثون على أهمية هذا التقارب في تقديم دعم قوي للاحتلال البشري المبكر لأمريكا الشمالية.

ومن خلال تسليط الضوء على هذه الفترة القديمة من تاريخ البشرية، تساهم هذه النتائج في فهم أعمق لأصول البشر الأوائل وأنماط هجرتهم. توضح الدراسة أهمية التحقق المتبادل وخطوط الأدلة المتعددة في البحث العلمي، خاصة في الحالات التي يوجد فيها جدل.

وبشكل عام، تعزز هذه الدراسة بشكل كبير قضية الوجود البشري المبكر في أمريكا الشمالية وتسلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة الاستكشاف والتحقيق في ماضينا القديم.

مصادر:

– المقال الأصلي: جيفري بيجاتي، كاثلين سبرينغر، وآخرون. تقديرات العمر المستقلة تحل الجدل حول آثار أقدام الإنسان القديمة في وايت ساندز. علوم. دوى: 10.1126/science.adh5007