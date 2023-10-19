الكويكب 33 Polyhymnia: كيان غامض وفائق الكثافة

توصل الباحثون في جامعة أريزونا في توكسون إلى اكتشاف محير أثناء دراسة الكويكب 33 Polyhymnia. وقد أثار هذا الكويكب، الذي سمي على اسم ملهمة الترانيم المقدسة اليونانية، اهتمام علماء الفيزياء الفلكية بسبب كثافته المذهلة. في الواقع، 33 بوليهيمنيا كثيفة جدًا لدرجة أن العلماء يفترضون أنها قد تكون مكونة من عناصر غير موجودة في الجدول الدوري.

إن احتمال وجود كويكبات ذات تركيبات غير معروفة على الأرض له أهمية خاصة بالنسبة لأولئك المشاركين في مساعي التعدين في الفضاء. الشركات المهتمة بتعدين الكويكبات عن المعادن الثمينة مثل الذهب ستجد وجود مثل هذه العناصر مثيرًا للاهتمام للغاية.

في دراسة نشرت في المجلة الفيزيائية الأوروبية بلس، صنف الباحثون 33 بوليهيمنيا كجسم مضغوط فائق الكثافة (CUDO) ووجدوا أن كثافته مُقاسة أعلى من أي عنصر معروف على الأرض. ويتكهنون بأن هذا الكويكب قد يتكون من عناصر فائقة الثقل لم يتم التعرف عليها من قبل من قبل البشر.

ستكون كثافة هذه العناصر الافتراضية أكبر من كثافة الأوسيميوم، وهو حاليًا العنصر المستقر الأكثر كثافة في الطبيعة. مع عدد ذري ​​يبلغ حوالي 164، فإن هذه العناصر ستفوق الأوزميوم في الكثافة.

استكشف فريق جامعة أريزونا خصائص العناصر ذات الأعداد الذرية الأعلى من تلك الموجودة في الجدول الدوري. على الرغم من أنهم فحصوا عناصر مثل الأوزميوم وغيره من العناصر التي تم إنتاجها صناعيًا بأعداد ذرية أعلى، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على أي منها بكثافات كتلة يمكن أن تفسر الملاحظات التي تم إجراؤها على 33 بوليهيمنيا.

واقترح الباحثون أنه إذا كانت العناصر فائقة الثقل مستقرة بدرجة كافية، فمن المحتمل أن تتواجد داخل نوى الكويكبات الكثيفة مثل 33 Polyhymnia. وهذا يفتح إمكانيات رائعة لمزيد من الاستكشاف والفهم لتركيبة الكويكبات في نظامنا الشمسي.

تتوافق جهود ناسا الأخيرة لدراسة الكويكبات والحصول عليها مع النتائج التي توصلت إليها جامعة أريزونا. ويؤكد الاسترداد الناجح لأول عينة كويكب على الإطلاق من الكويكب بينو، وكذلك إطلاق المركبة الفضائية Psyche لدراسة الكويكب المعدني Psyche، على أهمية دراسة هذه الأجرام السماوية. يمكن أن توفر هذه المهام رؤى قيمة حول تكوين وتكوين الكويكبات، وتسليط الضوء على التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي.

مصادر:

- باحثون من جامعة أريزونا، المجلة الفيزيائية الأوروبية بلس