الاكتشاف المذهل: تدفق الطاقة إلى الخارج من الثقب الأسود M87*

قام علماء الفيزياء الفلكية في جامعة برينستون بملاحظة رائدة تتحدى فهمنا للثقوب السوداء. خلافًا للاعتقاد السائد، وجد الفريق دليلًا قاطعًا على أن الطاقة بالقرب من أفق الحدث لـ M87*، وهو الثقب الأسود الموجود في قلب ميسييه 87، لا يتم استهلاكها، بل يتم دفعها إلى الخارج.

في حين يُنظر إلى الثقوب السوداء عادة على أنها كائنات عملاقة في مجال الجاذبية تلتهم كل شيء في محيطها، فإن هذا الاكتشاف الجديد يسلط الضوء على احتمال أن تفقد الثقوب السوداء الطاقة. وفقًا للنظرية النسبية لأينشتاين، فإن الثقوب السوداء الدوارة لديها القدرة على فقدان الطاقة إلى محيطها، تمامًا كما تفقد القمة الدوارة الطاقة تدريجيًا خلال دورانها.

يوضح عالم الفيزياء الفلكية إليوت كواتايرت، وأستاذ تشارلز أ. يونغ لعلم الفلك في جامعة برينستون، أنه على الرغم من أن الثقوب السوداء تُعرف بأنها أجسام لا يمكن لأي شيء الهروب منها، إلا أنها تمتلك قدرة رائعة على فقدان الطاقة بسبب خصائصها الدورانية. ويتماشى هذا الاكتشاف مع نظرية أينشتاين ويفتح آفاقًا جديدة لفهم الطبيعة الديناميكية للثقوب السوداء.

تتحدى النتائج التي توصل إليها الفريق الفهم التقليدي للثقوب السوداء، وتشير إلى أن تدفق الطاقة بالقرب من أفق الحدث لـ M87* ليس طريقًا ذو اتجاه واحد. في حين أن هذه الملاحظة تنطبق على M87* على وجه التحديد، يؤكد الباحثون أن الثقوب السوداء المختلفة قد تظهر تدفقات الطاقة في اتجاهات بديلة.

ولدعم تأكيدهم، سلط الباحثون الضوء على العلاقة بين تدفق الطاقة والاتجاه الاتجاهي لخطوط المجال المغناطيسي. ويتوقعون أن يوفر إطلاق الجيل التالي من تلسكوب أفق الحدث (EHT) فرصة لاختبار توقعاتهم والتأكيد رسميًا على اتجاه تدفق الطاقة.

على الرغم من أن الفريق لم يستنتج بشكل قاطع أن دوران الثقب الأسود يغذي التدفق خارج المجرة، إلا أن البروفيسور كواتايرت وزملاؤه لاحظوا أن الأدلة تميل في هذا الاتجاه. يقدم بحثهم، الذي نُشر في ورقة بحثية في مجلة الفيزياء الفلكية، رؤى قيمة حول السلوك المعقد للثقوب السوداء، مما يتحدى النظريات الحالية ويمهد الطريق للتحقيقات المستقبلية.

الأسئلة المتكررة

س: كيف تفقد الثقوب السوداء الطاقة؟

يمكن أن تفقد الثقوب السوداء الطاقة من خلال خصائص الدوران، على غرار الطريقة التي تفقد بها القمة الدوارة الطاقة تدريجيًا مع مرور الوقت. هذه الظاهرة، التي تنبأت بها النظرية النسبية لأينشتاين، تتحدى الاعتقاد التقليدي بأن الثقوب السوداء تستهلك المادة فقط.

س: هل يمكن للطاقة أن تتدفق نحو الداخل في الثقوب السوداء الأخرى؟

في حين أن الاكتشاف الأخير يتعلق على وجه التحديد بتدفق الطاقة بالقرب من أفق الحدث لـ M87*، يفترض الباحثون أن اتجاه تدفق الطاقة قد يختلف في الثقوب السوداء المختلفة. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والملاحظات لتأكيد هذه الفرضية.

س: كيف سيساهم الجيل القادم من تلسكوب أفق الحدث في هذا البحث؟

إن إطلاق الجيل التالي من تلسكوب أفق الحدث (EHT) الذي لا يزال نظريًا، يبشر باختبار التوقعات المتعلقة باتجاه تدفق الطاقة بالقرب من الثقوب السوداء. ومن خلال تحليل البيانات الواردة من EHT، يهدف الباحثون إلى تأكيد اتجاه تدفق الطاقة رسميًا والحصول على فهم أعمق لديناميات الثقب الأسود.

س: ما هي الآثار المستقبلية لهذا الاكتشاف؟

تتحدى النتائج التي توصل إليها الفريق وتوسع فهمنا للثقوب السوداء. ومن خلال اكتشاف أن الطاقة يمكن أن تتدفق إلى الخارج من الثقوب السوداء، يمكن للعلماء تحسين نماذجهم ونظرياتهم فيما يتعلق بسلوك الثقب الأسود. يمهد هذا الاختراق الطريق لرؤى جديدة حول الطبيعة المعقدة لهذه الظواهر الكونية.