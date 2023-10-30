ثيو بيكر، صحفي Rising College، صفقة كتاب Lands مع Penguin Press

ثيو بيكر، صحفي شاب واعد وطالب جديد في جامعة ستانفورد، وقع مؤخرًا صفقة كتاب مع Penguin Press. سوف يتعمق الكتاب في رحلة بيكر الاستثنائية خلال سنته الأولى في الكلية وكيف أدت تقاريره الاستقصائية لصحيفة المدرسة إلى استقالة رئيس الجامعة. في حين أن والديه، سوزان جلاسر وبيتر بيكر، وكلاهما من الشخصيات المشهورة في صناعة الصحافة، لعبوا دورًا في تشكيل شغفه، يؤكد بيكر أن والديه لا يشاركان في تحرير أعماله.

في تحقيقه الرائد، ركز بيكر على شركة التكنولوجيا الحيوية في منطقة الخليج، جينينتيك، حيث كان رئيس جامعة ستانفورد السابق مارك تيسييه لافين يشغل منصبًا بارزًا. كشفت تقارير بيكر الدقيقة عن أخطاء مزعومة في أبحاث الشركة، مما أدى في النهاية إلى تنحي تيسييه لافين من رئاسته. على الرغم من إنجازه الكبير، يكشف الصحفي الشاب أنه شعر في البداية بمشاعر الخوف والوحدة في الحرم الجامعي، مما يسلط الضوء على تحديات الموازنة بين شهرته المكتشفة حديثًا والنضالات النموذجية لطالب جامعي جديد.

Penguin Press، وهي دار نشر مرموقة تضم مؤلفين مشهورين مثل رون تشيرنو وزادي سميث، متحمسة لضم بيكر إلى قائمتها. في حين لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل محددة تتعلق بالكتاب، فإن هذا التعاون هو بلا شك شهادة على موهبة بيكر وتأثير تقاريره الاستقصائية.

أسئلة وأجوبة:

س: من هما والدا ثيو بيكر؟

ج: والدا ثيو بيكر هما سوزان جلاسر، الكاتبة في صحيفة نيويوركر، وبيتر بيكر، كبير مراسلي البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز.

س: ما هو موضوع التحقيق مع بيكر؟

ج: ركز بيكر على شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية تدعى Genentech، حيث كان رئيس جامعة ستانفورد السابق مشاركًا في الأبحاث.

س: هل سيقوم والدا بيكر بتحرير كتابه؟

ج: لا، أكد بيكر أن والديه لا يقرآن أعماله ولا يحررانها. ينسب الفضل إلى ورقته المدرسية في نموه كصحفي.

س: بماذا تشتهر Penguin Press؟

ج: تعد Penguin Press إحدى دور النشر الشهيرة التي تضم مؤلفين محترمين مثل رون تشيرنو وزادي سميث وغيرهم الكثير.

سؤال: هل توصل تحقيق ستانفورد إلى سوء سلوك الرئيس السابق؟

ج: لم تجد لجنة ستانفورد الخاصة دليلاً على سوء السلوك البحثي الشخصي من قبل الدكتور مارك تيسييه لافين ولكنها حددت المشكلات المتعلقة بالتلاعب ببيانات البحث والممارسات العلمية بين أعضاء المختبرات الخاضعة لإشرافه.