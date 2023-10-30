Diatom Photosystem Supercomplex: رؤى حول نقل الطاقة ومسارات الحماية من الضوء

الدياتومات هي مجموعة حيوية من الكائنات البحرية التي تنتمي إلى السلالة الحمراء، وتساهم بشكل كبير في الإنتاجية الأولية للأرض، حيث تمثل حوالي 20٪ منها. على عكس الطحالب الخضراء والنباتات العليا، تمتلك الدياتومات هوائيات محيطية فريدة تسمى فوكوكسانثين-كلوروفيل بروتينات ربط مكيف الهواء (FCPs) التي تمكنها من حصاد الضوء الأزرق والأخضر بكفاءة تحت الماء. تربط هذه FCPs أصباغ معينة، بما في ذلك الكلوروفيل ج، والفوكوكسانثين، والديادينوكسانثين، والدياتوكسانثين، وتشكل شبكات صبغية مميزة مسؤولة عن نقل الطاقة ومسارات الحماية الضوئية.

تلقي دراسة حديثة أجراها علماء من معهد علم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الضوء على التنوع الهيكلي والآليات الكامنة وراء نقل الطاقة وتبديدها في هوائيات الدياتوم FCP. ركزت أبحاثهم على أنواع الدياتوم Thalassiosira pseudonana، وكشفت النقاب عن بنية النظام الضوئي الدياتومي II الفائق المعروف باسم PSII-FCPII-Lhcx6_1.

تم عزل وتنقية المجمع الفائق PSII-FCPII-Lhcx6_1 من أغشية الثايلاكويد في البلاستيدات الخضراء المشطورة. من خلال المجهر الإلكتروني المبرد لجسيم واحد، قرر الباحثون أن المجمع الفائق يربط كلاً من FCPII الأحادي والثنائي، والذي يتضمن بروتينًا واقيًا للضوء من عائلة Lhcx6_1. يعمل بروتين Lhcx6_1 كجسر، حيث ينقل الطاقة من هوائي FCPII المحيطي إلى قلب PSII بشكل غير مباشر. داخل بروتين Lhcx6_1، تم تحديد مسارين لنقل الطاقة - أحدهما ينقل الطاقة بسرعة عبر مجموعات الكلوروفيل إلى القلب، والآخر يعتمد على دورة ديادينوكسانثين-دياتوكسانثين لتبديد الطاقة الزائدة.

ومن المثير للاهتمام، كشفت الدراسة أن الدياتوم T. pseudonana يفتقر إلى وجود PsbG، مما أدى إلى تجميع هوائيات FCP مختلفة في محيط PSII بين أنواع الدياتومات المختلفة. من المحتمل أن تلعب هوائيات FCP المتنوعة، جنبًا إلى جنب مع الاختلافات في نسب الكلوروفيل والفوكوكسانثين والدياتوكسانثين، دورًا في تنظيم حصاد الضوء، ونقل الطاقة، وتبريد طاقة الإثارة، مما يسمح للمشطورة PSII-FCPII بالتكيف بشكل أفضل مع البيئات ذات ترددات الضوء المتغيرة بسرعة.

يوفر هذا البحث الرائد فهمًا شاملاً للأساس الهيكلي وعدم التجانس في مجمع الدياتوم PSII الفائق. إنه يكشف عن الآليات المعقدة التي تحكم حصاد الطاقة الضوئية، ونقلها، وتبريدها، مما يساهم في معرفتنا الأوسع بعمليات التمثيل الضوئي البحرية والأهمية البيئية للدياتومات في البيئات المحيطية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي الدياتومات؟

الدياتومات هي مجموعة من الكائنات البحرية التي تنتمي إلى السلالة الحمراء. إنهم مساهمون أساسيون في الإنتاجية الأولية للأرض وهم مسؤولون عن إنتاج حوالي 20٪ منها.

كيف تحصد الدياتومات الضوء بكفاءة تحت الماء؟

على عكس الطحالب الخضراء والنباتات العليا، تمتلك الدياتومات هوائيات محيطية تسمى فوكوكسانثين-كلوروفيل بروتينات ربط تكييف الهواء (FCPs)، والتي تمكنها من حصاد الضوء الأزرق والأخضر بكفاءة تحت الماء.

ما هو دور FCPs في الدياتومات؟

ترتبط FCPs الموجودة في الدياتومات بأصباغ فريدة مثل الكلوروفيل ج، والفوكوكسانثين، والديادينوكسانثين، والدياتوكسانثين. تشكل هذه الأصباغ شبكات صبغية متميزة مسؤولة عن نقل الطاقة ومسارات الحماية الضوئية في الدياتومات.

ماذا كشفت الدراسة الأخيرة عن المجمعات الفائقة للنظام الضوئي المشطورة؟

كشفت الدراسة عن التنوع الهيكلي والآليات الكامنة وراء نقل الطاقة وتبديدها في المجمعات الفائقة للنظام الضوئي المشطورة. وركزت على المجمع الفائق PSII-FCPII-Lhcx6_1 في المشطورة Thalassiosira pseudonana وقدمت نظرة ثاقبة لمسارات نقل الطاقة وعدم التجانس الهيكلي داخل المجمع الفائق.

كيف تتعامل الدياتومات مع بيئات الضوء المتغيرة بسرعة؟

تتعامل الدياتومات مع بيئات الإضاءة سريعة التغير من خلال وجود هوائيات FCP مختلفة، جنبًا إلى جنب مع الاختلافات في نسب الكلوروفيل والفوكوكسانثين والدياتوكسانثين. تسمح هذه التعديلات للدياتومات بتنظيم حصاد الضوء، ونقل الطاقة، وإخماد طاقة الإثارة، مما يمكنها من الازدهار في البيئات المحيطية ذات ظروف الإضاءة المتقلبة.